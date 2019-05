Carlos Lomelí, "casi seguro" que sus empresas no han recibido pagos del gobierno de AMLO

El delegado de programas federales en Jalisco, Carlos Lomelí, reiteró su rechazo a los señalamientos que lo vinculan con la empresa Abastecedora de Insumos para la Salud (Abisalud) y otras relacionadas que han participado en ventas al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Carlos Lomelí, rechazó una vez más que sus familiares o él mismo, tengan participación en las empresas que han obtenido contratos por más de 164 millones de pesos.

"Abisalud no es una empresa mía ni de ninguno de mis hijos (...) Nosotros no hemos vendido y no vamos a vender en este sexenio, o por lo menos mientras estemos en función por respeto a la política del Presidente", dijo durante su participación.

Luego el llamado superdelegado del gobierno federal en Jalisco matizó su respuesta: "Estoy casi seguro que no hemos cobrado absolutamente nada a través de estas empresas".

Esto provocó comentarios insistentes de parte de los periodistas respecto a la falta de certidumbre sobre los negocios de los que es propietario.

Ante esto, Carlos Lomelí aseguró que son sus hijos quienes están al frente de las decisiones de sus empresas y por "exceso de trabajo" en su faceta como delegado de programas sociales del Gobierno federal, no ha podido abordar a fondo en temas financieros.

En su participación, Lomelí aseguró también que a nivel estatal tampoco ha tenido transacciones recientes: "Tengo cinco años que no facturo algo importante en Jalisco".

La postura de Carlos Lomelí respecto al infomación divulgada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) coincide con la del Presidente Andrés Manuel López Obrador al señalar que hay intenciones políticas detrás de la investigación.