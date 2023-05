Aquella tarde del lunes 24 de mayo de 1993, "Becky" había acudido al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, junto con su esposo e hijos, para recoger a su suegra, quien llegaría proveniente de la Ciudad de México; y, aunque el sitio había amanecido con un número inusual de policías y militares vigilando la zona, a nadie se le ocurrió que uno de los asesinatos más mediáticos de la década estaba a punto de gestarse en el sitio: Aproximadamente a las 3:45 de la tarde, el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo sería acribillado a balazos a bordo de su vehículo.

"Los niños estaban a llore y llore, estaba haciendo un calor muy feo ahí adentro del baño y en ese momento que se escucha la balacera"

Posadas Ocampo, quien había acudido a la terminal aérea del Aeropuerto para recoger al entonces nuncio apostólico Girolamo Prigione, se encontraba dentro de su coche cuando fue asesinado de 14 disparos a corta distancia, en un hecho que hasta el momento ha dejado más dudas que respuestas, con una teoría de "confusión" y "enfrentamiento entre cárteles" que no ha convencido del todo a la sociedad tapatía.

"Becky" vivió en carne propia el tenso momento del asesinato, y relata para este medio cómo fue el actuar de las autoridades en este hecho.

"Nosotros fuimos a recoger a mi suegra, ella llegaba a las cuatro de la tarde al Aeropuerto. Mis hijos tenían uno y cuatro años, mi esposo traía a mi hijo mayor de la mano y yo traía al menor en los brazos, cuando de pronto llega un policía (al área de arribos del lugar), y sin decirnos 'agua va' nos mete a empujones a los baños a todas las personas que teníamos niños", señala.

Para "Becky", sigue viva en su mente la confusión y el susto que se notaba en la atmósfera. "Los niños estaban a llore y llore, estaba haciendo un calor muy feo ahí adentro del baño y en ese momento que se escucha la balacera. Adentro del baño había, qué te diré, de ocho a 10 personas con niños. Gracias a Dios mi esposo y yo teníamos a nuestros hijos y nos metieron a los dos al mismo tiempo".

En medio de la incertidumbre por no saber qué estaba pasando, y con el sonido de la balacera aún vivo, "Becky" relató que estuvieron encerrados en los baños por cerca de 40 minutos; fue entonces que los sacaron, pero por otra puerta. "Ya después nos agarran y nos sacan por otra puerta, una trasera. Nos paramos en la carretera a Chapala para tomar un taxi o un camión para llegar a la casa pero nos tardamos muchisímo", recuerda.

No fue hasta que el matrimonio llegó a casa, en medio del caos, cuando se dieron cuenta de lo que había pasado a unos metros de donde se encontraban: "Cuando llegamos pusimos el radio en las noticias y ahí nos dimos cuenta de que habían matado al Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el Aeropuerto. Andaba muy temblorosa de las piernas con el susto", señala.

TE RECOMENDAMOS: Cuando el FBI dijo que el asesinato del cardenal Posadas fue accidental

Para "Becky", la teoría sostenida por el entonces fiscal general Jorge Carpizo de que al Cardenal lo habían confundido no tiene sentido: "ellos ya estaban... yo pienso que sí. Dijeron que lo habían confundido (al Cardenal) pero no había por qué confundirlo. El Cardenal era moreno y tenía una cruz grande en el pecho, no había forma de confundirlo, como dijeron. Eso ya estaba planeado".

Sobre la suegra de "Becky", ella no llegó a su destino ese día: como con algunos vuelos, ese fue suspendido hasta el día siguiente; otros, como en el que viajaba Prigione, sufrieron retrasos en sus horarios que no hacen más que enrarecer los acontecimientos de aquel día, el día en que fue acribillado el Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

JM