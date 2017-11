Candidatos a magistrados hacen pasarela en el Congreso

Los aspirantes a magistrados de justicia administrativa comparecieron en el Congreso del Estado, en el proceso de selección de estos nombramientos que forman parte del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE).

El actual presidente del Tribunal Administrativo, Laurentino López Villaseñor, que busca pasar a la Sala Superior, afirmó que se requiere fortalecer al Tribunal y buscar mayor capacitación al personal. El magistrado dijo que ofrece la experiencia de formar parte del actual TAE y minimizó los señalamientos en contra de su funcionamiento.

Por su parte el ex secretario general del Congreso y ex magistrado, Jesús Reynoso Loza presumió que en su paso por la administración del Poder Legislativo consiguió que la cuenta pública no tuviera observaciones.

Ante los diputados, la juez Lourdes Angélica Delgado Álvarez sostuvo que, por tratarse de cargos del Sistema Anticorrupción, espera que los nombramientos no se definan por reparto de cuotas o la venta de la designación.

En el proceso para la selección de magistrados se apuntaron 72 candidatos, a los que se les dio cinco minutos para exponer sus motivaciones para buscar el cargo y resumen de su plan de trabajo. Todas las entrevistas se desahogarán este lunes.

En las comparecencias han participado los diputados Saúl Galindo, Hugo Contreras, Consuelo Robles, Mónica Almeida, Pablo Torres, Kehila Kú, Martín Arceo, Mario Hugo Castellanos y Salvador Arellano. Además de Lucía Alcaraz del Comité de Participación Social.

El Congreso debe nombrar a más tardar el 14 de diciembre a tres magistrados que conformarán la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. El nombramiento será escalonado, un juzgador durará cinco años, otro seis y otro siete. Tendrán oportunidad de reelegirse.