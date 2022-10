En 2012 a Grafira Alvarado le diagnosticaron cáncer de mama. En marzo de ese año acudió a practicarse su mamografía de rutina, misma que dijeron los médicos “salió sin alguna anomalía”. Sin embargo, Grafira sentía su cuerpo extraño, su intuición le decía que algo no estaba bien y decidió hacerse estudios nuevamente.

En el mes de julio los médicos del Instituto Jalisciense de Cancerología le confirmaron que la biopsia había salido con “signos de malignidad"; el día 2 de agosto le practicaron la extirpación de la mama debido a lo avanzado que estaba el cáncer.

“Me sorprendió mucho porque la primera vez salió que no tenía nada y en la segunda ya salió lo avanzado que estaba. El primer año fue devastador por las quimioterapias, las radiaciones. Tenía a mis hijos en la escuela y me preguntaba '¿cómo los voy a dejar solos?'. Me pasé un año de tratamientos y gracias a los ánimos que me dieron mis hijos, de sus ánimos de seguir estudiando yo seguí y lo logré”, dijo la mujer.

EL INFORMADOR / C. Zepeda

Después de haber concretado su tratamiento y haber vencido al cáncer, en 2014 Grafira fue seleccionada para recibir una reconstrucción mamaria gracias a la colaboración que tienen la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), con distintas asociaciones civiles.

“Para mi fue muy diferente porque yo sí me sentía que me faltaba algo. Mucha gente decía que no era necesario, pero yo me veía hasta chueca. Ya con la reconstrucción me sentí más segura de mí. Mi esposo nunca me hizo menos, siempre estuvo conmigo, pero me sentía cohibida. Ahora me siento plena y estoy completa”, señaló.

Por ello y gracias a la motivación que le dio verse completa de nuevo, Grafira participó este domingo en su sexta carrera, que terminó contenta al ver el entusiasmo de todas y todos los participantes que se suman por distintas causas. “Estoy muy contenta, y hoy soy prueba de que se puede y de que el apoyo llega”, añadió.

Por último, Grafira hizo una invitación a todas las mujeres a que se realicen su exploración mamaria mes a mes sin excepción, así como su mastografía de manera periódica, pues esto puede salvarles la vida “más aun cuando tienen antecedentes de familiares con cáncer. Es muy importante que se estén checando y hacerle caso al cuerpo, porque si no le hubiera hecho caso a mi cuerpo me hubiera ido con el primer diagnóstico y hubiera sido demasiado tarde”, finalizó.

Este domingo se llevó a cabo la décima Carrera Contra el Cáncer de Mama en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Guadalajara, la cual se lleva a cabo año con año desde el 2012 el primer domingo de octubre con la finalidad de concientizar a la población sobre esta enfermedad.

De acuerdo con Mónica Escareño, coordinadora de esta carrera, la convocatoria se abrió para mil 500 personas, sin embargo, algunas llevaron a sus familias y acompañantes, quienes también corrieron con ellas.

Ante ello, estimó que en total participaron unos mil 800 corredores y corredoras, con lo cual se rompió el récord de asistencia nunca antes visto. En 2019, última carrera antes de la contingencia ocasionada por el COVID-19, asistieron mil 200 personas.

"No es exclusiva de mujeres, también asisten hombres. Esta es una carrera muy solidaria. Este año que precisamente se cumplen 10 años, hemos roto récord, es nuestra carrera donde hemos tenido mucha mayor asistencia y seguramente también dependió mucho porque estuvimos dos años sin hacer la carrera, y la gente regresó con mucho entusiasmo y muy emocionada, pero sobre todo con una gran sensibilidad de apoyo y solidaridad", expresó la coordinadora.

GC