Con campaña, la SSJ invita a detectar cáncer de mama

La Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) inició este martes en el municipio de Jocotepec la campaña de intensificación de acciones contra el Cáncer de Mama.

En el hospital comunitario de Jocotepec, el secretario de Salud, Fernando Petersen, destacó que es muy importante realizar estas revisiones.

El presidente municipal de Jocotepec, José Miguel Gómez López, dio la bienvenida al evento y destacó la importancia de realizar este procedimiento.

"Es un tema que ha sido sensible donde mujeres han perdido la vida y han dejado familias y a sus hijos por no tener un trato adecuado, a lo mejor hace 100 años era imposible, pero hoy ya sería un pecado y un error que tanto las autoridades como la ciudadanía no hagan lo que les toca", destacó.

La diputada Lolys López, destacó que si no se realizan las acciones de prevención en los municipios habrá poco éxito.

"Las mujeres trabajadoras jornaleras y empleadas no van a hacérselo porque no quieren perder un día de trabajo porque no les pague, gracias a las empresas que han apoyado para que las mujeres puedan salir a realizarse estos procedimientos", subrayó.

Durante octubre se realizarán diversas acciones en varias dependencias en torno al cáncer de mama.

