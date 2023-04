¿Confusión? Fue inevitable entre los habitantes de Jalisco, luego de que celulares y algunos aparatos electrónicos enloquecieran y adelantaran una hora el reloj.

Hubo quiénes no se enteraron de que a partir de este año no se cambiaría el horario en el Estado de Jalisco, se confiaron a su reloj digital y llegaron una hora antes a su destino, generando bastante confusión al respecto. Lo anterior, debido a que algunos celulares que no actualizaron su software continúaban programados con el decreto anterior que establecía un cambio de horario.

Cabe recordar que el horario de verano fue eliminado el 28 de octubre del 2022 por decreto del presidente López Obrador. Sin embargo, si persisten dudas para consultar la hora real, se puede verificar en el sitio oficial del Centro Nacional de Meteorología.

En un comunicado emitido por la Secretaría de Energía, se especificaron los municipios en los que sí entró en vigor. Principalmente, el horario de verano continuará vigente en la zona de la Frontera Norte del país. En particular, en municipios ubicados en los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León.

Dichas zonas permanecerán operando con el horario estacional para no producir un desajuste con las actividades y costumbres de Estados Unidos. No obstante, una vez que concluya el verano, volverá a modificarse la hora en dichas demarcaciones.

¿En qué estados se mantiene el horario de verano?

El pasado 12 de marzo comenzó el horario de verano en algunos municipios del norte. En Coahuila se implementó en Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

En el estado de Tamaulipas entró en vigor en Reynosa, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Mientras que en Nuevo León sólo ocurrió en la ciudad de Anáhuac.

Las anteriores demarcaciones deberán volver a ajustar el horario conforme al cambio estacional de invierno. Por ello, se realizará el próximo 1 de noviembre del 2023.

Para el resto de las entidades del país, el horario permanecerá estándar. Ya no habrá preocupación por adelantar o atrasar el reloj de ahora en adelante.

Con información de Sun

io