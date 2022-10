Algunas tapatías que trabajan o estudian en la tarde consideran que con el horario de invierno, en donde anochece más temprano, se sienten más propensas a padecer delitos, sobre todo en espacios públicos.

Raquel Meza sale de su escuela, ubicada en el Centro de la ciudad, entre las 19:00 y las 20:00 horas. Aunque a veces alcanzaba a llegar a su casa sin que oscureciera por completo, eso no será posible con el horario de invierno.

“En el Centro no me da tanto miedo porque todavía hay gente. Pero cuando me bajo del Tren Ligero y camino a mi casa sí está más oscuro. Creo que en estos casos debería haber más iluminación en las calles también, por ejemplo, nosotros tenemos como tres meses que casi no funcionan las lámparas”, dijo la joven, quien vive en la Colonia Lomas de Zapopan.

En un sondeo en redes sociales, algunas personas concordaron con Raquel. “Las mujeres sí nos sentimos más inseguras con este horario, pues anochece más temprano”, dijo Elizabeth Acosta.

Mientras que otros habitantes consideran que los delitos se cometen a cualquier hora del día.

Les da seguridad en la mañana

En contraparte, Alondra Ramírez compartió que a ella le beneficia el horario pero a la entrada de la escuela. La joven, quien acude a la preparatoria número 7 de la Universidad de Guadalajara, explica que amanece más temprano, y eso la hace sentirse más segura.

“En este horario me animo a irme sola, de lo contario mi papá me lleva a la escuela porque sí me da miedo que esté oscuro”.

GC