Para blindarse ante las especulaciones y fraudes inmobiliarios, los especialistas recomiendan siempre pedir la información de quién está vendiendo o rentando, validar las identificaciones, escrituras y prediales.

“Que no te de pena, creo que uno está en todo su derecho de pedir la información. Un punto importantísimo es que no te de miedo de preguntar quién eres, quién te está vendiendo y quién es el desarrollador”, dijo Pedro Enrique Medrano Hernández, jefe de la Sección Especializada de Inmobiliarias de la Cámara de Comercio de Guadalajara.

En cuanto a la renta, los especialistas también recomiendan a los inquilinos investigar a quién le están rentando.

“Si tú vas a rentar no tengas miedo de buscar empresas inmobiliarias que te puedan hacer investigaciones económicas y también te acerques con despachos jurídicos e inmobiliarias que blinden tu arrendamiento, más vale tenerlos y no necesitarlos, para no tener una mala experiencia”, añadió.

Adicionalmente se puede recurrir a instrumentos legales, como los convenios de justicia alternativa, pólizas jurídicas, pólizas de arrendamiento, que lo que hacen es blindar y darte una seguridad para que tu arrendamiento esté tranquilo.

El especialista considera que no se debe subestimar el beneficio de estos instrumentos, ya que “lo barato sale caro”, porque cuando se tiene un juicio sale más caro para poder adjudicar y recuperar el inmueble.

“Tanto para los dueños como para los clientes que no tengan miedo, se acerquen, porque al final de cuentas son herramientas jurídicas que te darán una seguridad”, concluyó Pedro Enrique Medrano.

Esta mañana se presentó la primera edición de Expo Inmueble, que se realizará en la Cámara de Comercio de Guadalajara del 13 al 14 de octubre.



