COVID en Jalisco: Funcionarios metieron al menos siete personas a la fila para la vacuna en el CODE

Al menos ocho personas fueron las que funcionarios del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE) Paradero habrían metido a la fila en la cual centenas de personas esperaban para la aplicación de la vacuna contra COVID-19.

Testigos del hecho informaron que “la trampa”, o por lo menos la que ellos detectaron, fue llevada a cabo metros antes del ingreso principal al Centro Deportivo alrededor de las 13:30 horas, mientras la gente se hallaba distraída recorriendo sus sillas para ponerse al corriente en la fila.

“Estábamos dos señoras y yo cuando la fila se empezó a recorrer y el señor que estaba adelante de nosotras nos dijo que tuviéramos cuidado porque había gente que se estaba metiendo. Cuando movimos las sillas perdí de vista al señor, que ya estaba ocho personas adelante de nosotras. Yo le dije a uno de los que se metió que ese no era su lugar, que nosotras teníamos desde las seis de la mañana formadas y cínicamente me contestó 'pues que raro porque yo a usted no la había visto en toda la mañana'”, contó una de las testigos que presenciaron el hecho.

Las mujeres que estaban en el lugar detrás de ellos no hicieron comentario alguno, pero refirieron que también quienes tomaban el registro de los papales fueron cómplices, pues una de las jóvenes que verificaba los papeles ya tenía anotadas a las siete personas en su lista y les confirmaba que ya estaban anotados.

“Metieron a ocho, pero solo pasaron a vacunar a siete porque una de las personas no tenía los papeles completos. Hasta tontos fueron porque si ya los habían anotado en sus listas no tenían necesidad de meterlos a la fila. Nosotras supimos de estos ocho, pero seguro ya lo habían hecho antes porque por algo nos avisaron que estaban metiendo gente en la fila, ya los habían visto”, añadió la mujer.

Ayer lunes la Secretaría de Salud Jalisco dio a conocer que cinco funcionarios del CODE Paradero fueron detenidos por elementos de la Policía de Guadalajara tras identificar que habían ingresado irregularmente a varios familiare a la fila que se realizaba para la aplicación de la vacuna. Hasta el momento se desconoce si hay más funcionarios involucrados.

La dependencia informó que estos trabajadores se hallaban en compañía de adultos mayores que contaban con fichas correspondientes al registro de personas ya vacunadas, y a quienes ingresaban por una puerta distinta a la autorizada.

Los detenidos involucrados, dijo, serán presentados ante la autoridad correspondiente para que sean procesados conforme a derecho, además de que el órgano interno de control del CODE les iniciará un procedimiento administrativo.

NR