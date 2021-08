Aunque en la plataforma federal se reportan 17 hospitales al cien por ciento de su capacidad de atención en camas generales para COVID-19, el gobernador de Jalisco aseguró que sólo en Puerto Vallarta se registró un nivel de saturación que obligó a aumentar los espacios habilitados para atender a personas afectadas por el virus.

El titular del Poder Ejecutivo estatal negó que haya saturación en otros hospitales en la entidad y dijo que seguirán con la estrategia de reconversión flexible de camas hospitalarias.

“Andábamos ya arriba del noventa por ciento ayer en la noche, entonces vamos a tomar esta medida, porque también me informan que el Seguro en Bahía de Banderas estaba ya saturado, entonces necesitamos habilitar ya un espacio adicional. Confirmar que es el único municipio con este problema, pero vamos a reaccionar a tiempo”, dijo.

El Gobierno del Estado anunció desde el domingo pasado que habilitaría el Centro de Capacitación, en la colonia Idipe Delegación de Ixtapa, con 12 camas más con concentradores de oxígeno y ampliar la capacidad del Hospital Regional de Puerto Vallarta.

Añadió que espera que las medidas preventivas y la vacunación ayuden a bajar los niveles de contagios y hospitalizaciones. Insistió en que hacen todo lo posible para el regreso presencial a clases, pero dijo que el virus no tiene palabra de honor.

Critica consulta

Con el argumento de que los temas de justicia no se pueden someter a consulta, el gobernador de Jalisco criticó la pasada consulta popular, sobre el juicio a ex presidentes, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). y reconoció que no participó en dicho ejercicio.

“Coincido con el Presidente con que todo ejercicio de participación ciudadana es importante, pero creo que es un error someter a votación la impartición de justicia, yo no coincido en eso, pero respeto”, expuso.

Añadió que la consulta, que él impulsa sobre el pacto fiscal, se realizará en noviembre.

Reunión con gobernador electo de Nayarit

Para analizar temas pendientes, el gobernador de Jalisco informó que en las próximas semanas espera tener una reunión con el mandatario electo de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, para dialogar de asuntos de infraestructura como el puente Federación o el libramiento sur. Además de temas de seguridad y coordinación.

Sobre la reunión de este lunes con AMLO, comentó que fue sólo para el tema de seguridad y que hablaron sobre la estrategia en las zonas limítrofes con Michoacán y Zacatecas, e insistió en que Jalisco está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva.

Añadió que seguirán las reuniones entre autoridades estatales y federales para definir temas pendientes como los recursos para proyectos como el abasto de agua en Guadalajara, la Línea 4 del Tren Eléctrico, Peribús y el libramiento en Puerto Vallarta, entre otros.

GC