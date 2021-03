A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Jalisco anunció la llegada de más de 120 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer, de las cuales, 80 mil 925 están destinadas para el municipio de Guadalajara.

''Buenas noticias: esta mañana arribaron 121,875 dosis de la vacuna contra el #COVID19 de la farmacéutica Pfizer-BioNTech, de las cuales, según el Plan Nacional de Vacunación, 80,925 serán para el municipio de Guadalajara. Próximamente se informará sobre los puntos de vacunación'', escribió el gobernador en su red social.

Durante su última visita a Jalisco, el pasado 14 de marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que será a finales de abril cuando todos los adultos mayores de Jalisco queden vacunados contra el COVID-19, por lo menos, en su primera dosis.

El gobernador de Jalisco solicitó el pasado 13 de marzo al director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, durante su visita el sábado pasado a la ciudad, que la Federación enviara ya las vacunas contra el COVID-19 para inmunizar al personal médico que falta en Jalisco, así como enviar las primeras dosis para la población de Guadalajara y Zapopan.

''Quiero aprovechar para decirle a Zoé (Robledo), porque sé que es una voz que pesa en México, se lo voy a decir mañana (el domingo) al Presidente de México, necesitamos urgentemente, Zoé, terminar la vacunación del personal médico''.

El gobernador dijo que se tiene que vacunar a todo el personal de salud, con independencia de que atiendan a pacientes de COVID-19, tanto del sector público como privado, pues deben estar preparados para enfrentar los próximos meses.

El domingo, el Presidente AMLO estuvo presente en Jalisco durante la inauguración de la nueva base de la Guardia Nacional en Tequila, la número 30 en el Estado y la cuarta en este municipio.

''No van a faltar las vacunas. Me da mucho gusto porque no fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan. Ya tenemos contratos para garantizar que todos los mexicanos se vacunen, todos. Tenemos contratos por 140 millones de dosis para todos. Originalmente teníamos destinados 32 mil millones, ahora aumentó a 40 mil millones de pesos y ya hemos entregado anticipos. Ya están llegando las vacunas, ya no se va a detener el plan de vacunación'', dijo AMLO.

OF