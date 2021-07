Se tiene que vigilar mejor los aforos de bares y restaurantes, se han relajado los comensales y establecimientos, así lo consideró el médico especialista infectólogo catedrático de la Universidad de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez.

“Las autoridades deben de trabajar intensamente para mantener una mayor vigilancia, en el cumplimiento de protocolos, en el aforo tope que tienen estos establecimientos (bares, restaurantes), lo que se advierte ya la movilidad y la actividad económica en todo el país está como antes de la pandemia y esto incluye sitios de esparcimiento, creo que la autoridad debe de vigilar, estrictamente el tope del aforo que se ha establecido, para eventos de esta naturaleza y también el caso del uso de cubrebocas en población joven en momentos si hemos visto que se baja la guardia y eso los pone en riesgo”, comentó el también Director de Disciplinas Clínicas de Ciencias de la salud de la UdeG.

Pérez Gómez, también resaltó que otro factor que ha influido en el aumento de casos por Sars-CoV-2 son los viajes y celebraciones de fin de ciclo que organizan los jóvenes.

“Te voy a decir otro fenómeno que hemos estado observando el fin de cursos en diversas instituciones educativas que tradicionalmente da lugar a celebraciones y viajes colectivos que ahí creo que hay un foco rojo de atención, como ha estado sucediendo específicamente en Cancún, Quintana Roo, hay brotes de jóvenes infectados con Covid-19 y cuyo antecedente fue el hacer un viaje de esta naturaleza”, dijo.

Fabián Suárez joven de 32 años dedicado a ventas fue a realizarse prueba PCR a urgencias de la Torre de Especialidades del Hospital Civil, comentó que tiene algunos síntomas que se realizó el examen para descartar Sars-CoV-2 y se pondrá en aislamiento en su casa, sobre la atención recibida en el Hospital Civil la considera oportuna, amable y eficiente.

“Rapidísimo excelente me sorprende que viendo las cosas como están ahora, no dolió (prueba PCR). Ahorita estoy haciendo home office, me voy a aislar en mi cuarto para evitar contagiar a familiares”, dijo.

Luego de realizar un sondeo afuera del Hospital Regional 110 y Clínica 48 del IMSS ubicada en la Colonia Oblatos de Guadalajara se constató entre locatarios, trabajadores de los alrededores, familiares de hospitalizados y empleados del nosocomio el incremento en casos COVID-19.

Además un médico que prefirió el anonimato, el incremento ha sido de un 98% a 100%, con la mayoría de camas ocupadas por pacientes de SARS-CoV-2 en un rango de edad de 15 a 40 años, en total son 68 camas en el anexo de área Covid-19.

“De hecho la parte anexa que se construyó para la atención de Covid-19 es prácticamente el área donde se atiende son 68 camas y tenemos una ocupación de 98% al 100 por ciento de repente que se dan de alta y se vuelven a ocupar las camas, anda rondando aproximadamente ese porcentaje, piso 7 de la 110 está trabajando con Covid hasta el hospital no se ha reconvertido a Covid, si somos el único hospital entendido del IMSS que tenemos como destino de Covid en Jalisco, hablando del IMSS”, comentó un médico destinado al área que prefirió el anonimato.

