Ante las nuevas restricciones emitidas por la Mesa de Salud del Gobierno estatal ante el aumento de contagios de COVID-19, empresarios del Consejo de Bares y Espectáculos de Jalisco (CONBAR) piden revisar las medidas.

César García, presidente del CONBAR, espera pronto reunirse con la Mesa de Salud y también de Reactivación Económica para que tengan mayor flexibilidad de operar, ya que es la industria que más se ha visto afectada debido a que 40 por ciento de los compañeros han quebrado y además estuvieron cerrados desde que comenzó la pandemia hasta febrero del 2021.

“Ya tuvimos una llamada con el Gobierno del Estado y después del anuncio del gobernador inmediatamente nos hablaron y en estos días hablaremos, parece ser que el miércoles de la semana que entra tendríamos una reunión con la Mesa de Salud, con la mesa de reactivación económica y tratamos de que esto sea lo menos posible, estamos dispuestos a unirnos tanto de concientización y también de exhortar a los jóvenes a vacunarse y también si es necesario presentar el famoso pasaporte COVID parece ser la tendencia a nivel mundial y tratar si esa va a ser la tendencia implementarlo, de manera rápida y responsable”, comentó el líder empresarial.

García explicó cuáles son las licencias que no podrán abrir en los próximos días, principalmente es donde no se ofrece alimentos, y el caso de algunos locales como cervecerías tienen una licencia de restaurante e incluye bar anexo, por lo que jurídicamente están amparados.

“Parte de la etimología es que se tiene una licencia de restaurante, la cual no permite la venta de bebidas alcohólicas y solamente de alimentos, hay una licencia de bar anexo eso quiere decir que no es el giro principal, el giro principal sería el de restaurante, la licencia de bar anexo pueden seguir trabajando y es parte de la polémica que se ha armado durante todo un año, jurídicamente las únicas licencias que no pueden operar son las de discoteque, cabaret y bar; la de bar (licencia) no tiene obligación de tener alimentos”, dijo.

Mario Alberto Ávalos González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Jalisco, se mostró consternado por las nuevas medidas de restricción que afectan principalmente a los restauranteros al reducir el aforo a 50 por ciento y disminuir su horario de servicio por una hora.

“Nos aprietan de nuevo otra vez y nos la tenemos que ingeniar de nuevo los restauranteros para poder mantener nuestros negocios de pie y que la afectación no sea mayor, que consideramos de todo esto, nosotros nunca hemos sido foco de infección, cuando se han tenido medidas contra restaurantes al final no representa mucho en el trato contra la pandemia, nos gustaría que se analizara más a fondo de dónde salen más contagiados. También la otra medida que nos afecta es la reducción del horario de la 1:00 a las 12:00 de la noche, son las medidas que nos pegan”, acotó.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM