El Jimmy deja la vida godín y apuesta todo por el stand-up

Tras años de compaginar su carrera como godín con el stand up, El Jimmy da un paso definitivo en su trayectoria como comediante. Este viernes 20 de junio, a las 10 de la noche en La Casa de Óscar Burgos, presentará en Guadalajara su espectáculo 'Altas Expectativas'.

“Es la primera fecha de este show completo, será un show de una hora”, cuenta en entrevista con EL INFORMADOR. “Lo presenté en febrero, me parece, pero fue un show contratado en un bar, entonces pues no lo contamos como parte de la gira. Pero este ya es como oficialmente el show de la gira de Altas Expectativas aquí en Guadalajara”.

Para llegar a este punto, El Jimmy tuvo que tomar decisiones importantes. Hasta hace unos meses mantenía un empleo de oficina, pero en febrero de 2024 se despidió de esa etapa para dedicarse por completo al stand up.

La decisión de renunciar no fue impulsiva, sino un acto de convicción y confianza. El universo pareció responderle con inmediatez. “El día que iba a firmar mi renuncia, ya estaba a punto de llegar a la oficina y en eso recibí un mensaje. Veo la notificación en Instagram: Alex Fernández invitándome para que le abriera su show en el Teatro Diana. Eso lo tomé como señal de que sí, estaba tomando la decisión correcta”.

El respaldo del gremio también se hizo notar. “Hablé con él en el show, le platiqué todo esto y dijo que eso de que renunciara a mi trabajo de oficina y me dedicara de lleno al stand up indicaba que esto iba en serio. Tanto él como el gremio me tomarían con mayor seriedad, daba a entender que ya lo tomaría como una profesión”.

Desde entonces, la carrera de El Jimmy se ha acelerado. Las oportunidades han llegado en forma de shows, colaboraciones y creación de contenido. El comediante reconoce que la estabilidad de su antiguo empleo le ofrecía cierta comodidad, pero también limitaciones. “Sí había facilidades para compaginar mi trabajo con el stand up, pero todo tenía que ser los fines de semana. Siempre había esa parte de no estar al cien en ninguna de las dos. En la oficina pensaba en el stand up y, en el stand up, pensaba en pendientes de la oficina. Ya una vez que te liberas, metes toda tu energía a esta bonita profesión”.

Uno de los proyectos más notorios que impulsaron su visibilidad fue su participación en la séptima temporada de LOL: Last One Laughing México, de Amazon Prime. “Esa vez sí me acuerdo que llegué con mi jefa y le dije que me estaban ofreciendo participar. Le dije iba a ir me dieran o no permiso, no me lo puedo perder”, recuerda entre risas.

La empresa comprendió el valor de esa oportunidad. “Me dieron chance, sabían que era una oportunidad grande y me dieron facilidades. Por ahí tuve que echar mano de mis vacaciones y días sin goce de sueldo, pero valió la pena”.

La invitación a LOL llegó sin buscarla y, según El Jimmy, sigue siendo un misterio. “Era jueves o viernes de Pascua o de Semana Santa. Me habló una chava, la coordinadora de talentos del programa. Me dijo que le pasó mi contacto Alexa Zuart y que les interesaba que entrara a LOL México temporada 7. Yo creía que era como escritor o como apoyo en alguna dinámica y me dice que no, que como uno de los talentos, de los concursantes”.

Aunque reconoce que en ese momento no tenía la experiencia de sus compañeros, su participación fue bien recibida. “Creo y he visto que a la gente le gustó. Entonces, pues me quedo con eso”.

Además del escenario, El Jimmy ha comenzado a construir una presencia sólida en redes sociales. Desde septiembre de 2023 colabora con Frank, un amigo de la universidad que domina la creación de contenido. Juntos desarrollaron un plan de trabajo con días fijos de grabación para mantener un flujo constante de publicaciones.

“Hicimos un plan de trabajo. Ahorita queremos intentar cosas nuevas, estamos experimentando con blogs, videoblogs, sketches más largos. Queremos diversificar el contenido, ofrecer muchas cosas sin dejar obviamente el stand up”, detalla.

Uno de sus objetivos es que el público lo identifique no solo por sus participaciones virales, sino por su trabajo como comediante. “La gente en la calle me reconocía un poco y me asociaba con los videos, o el que estuvo en La Cotorrisa, o el que salió en LOL, pero no sabían que hago stand up. Quiero volver a subir contenido relacionado para que la gente también me ubique con esa parte”.

En su espectáculo 'Altas Expectativas', El Jimmy evita temas políticamente incorrectos o discursos forzadamente transgresores. Su enfoque es otro. “La gente tiene la curiosidad de conocer cómo es la vida de una persona de talla baja. Siempre ha sido mi objetivo que la gente conozca la talla baja desde otro punto de vista, no como se ven en reportajes o conferencias motivacionales, sino de una manera más humana, con sentido cómico”.

La rutina incluye fragmentos autobiográficos, reflexiones sobre su salida del mundo godín, experiencias personales, relaciones afectivas y los desafíos que conlleva tomar decisiones en la mediana edad. “La verdad es que este es un show que he estado trabajando en los últimos años, pero también tiene cosas nuevas, tiene cosas mejoradas y ha tenido buena respuesta”.

El espectáculo ya ha sido presentado en ciudades como Mexicali, Tijuana, Ensenada, León, Toluca y Ciudad de México. En cada lugar, la reacción del público ha sido positiva. “Queríamos hacer la prueba en estas ciudades para ya ver si en la próxima mitad del año continuamos la gira por otras como Puebla, Querétaro, Monterrey, etcétera”.

Los boletos para el show de este viernes en Guadalajara están disponibles con precios que oscilan entre los 450 y 550 pesos.

