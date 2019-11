Buscan que la voz de los usuarios del transporte público sea escuchada

- ¿Qué respuesta han obtenido de las autoridades ante lo encontrado con la contraloría ciudadana?

Después del informe, tuve la oportunidad de hablar con Patricia Martínez, coordinadora General Estratégica de Gestión del Territorio en el Estado, y me dijo que conocían el trabajo (de la Contraloría) y que se comprometían a convocar a una reunión de trabajo para revisar cada una de las recomendaciones y ver cómo se pueden integrar en el sistema.

- ¿Qué esperan de la reunión?

Que se escuche al Observatorio y a la Contraloría Ciudadana. Que sepamos que hay disposición de su parte para incorporar nuestras recomendaciones en acciones concretas que sean viables para mejorar el sistema de transporte. Sí vemos disposición y apertura para la Contraloría. La Secretaría de Transporte nos dio acceso total a los documentos y esperaría que esta reunión de trabajo nos dé la pauta para poder trabajar más de la mano con ellos en mejorar el transporte.

Las recomendaciones más importantes son: brindar asesoría al modelo ruta-empresa, garantizar condiciones laborales unificadas para los trabajadores, vehículos adecuados con accesibilidad universal, corregir el sistema de prepago y mejorar los procesos de atención a víctimas de accidentes viales

- ¿Están satisfechos con la respuesta que les dieron?

Aún no sabemos. Lo haremos hasta que se concrete la reunión y sepamos qué se hará y qué no con las observaciones. En lo que sí estamos satisfechos es con que nos hayan buscado el mismo día; ésa es una buena señal y también nos buscaron muchos ciudadanos que se quieren involucrar con la Contraloría como conductores.

- ¿Qué acciones inmediatas esperan de parte de la autoridad, y en qué plazos, tras las observaciones?

De las cinco recomendaciones que señalamos como las más importantes, que son: brindar asesoría al modelo ruta-empresa, garantizar condiciones laborales unificadas para los trabajadores, vehículos adecuados con accesibilidad universal, corregir el sistema de prepago y mejorar los procesos de atención a víctimas de accidentes viales, esperaríamos que todas se apliquen en lo que queda del año y en el próximo. Sin embargo, sabemos que algunos puntos costarán un poco más de trabajo porque, por ejemplo en los procesos de atención a víctimas, en la Ley están permitidas las mutualidades, aunque la manera en la que se está brindando la asesoría y la atención a las víctimas puede mejorar de manera inmediata.

- ¿Qué es lo más urgente por regularizar de todo lo observado?

Si resolvemos estas cinco observaciones que hicimos desde la Contraloría, el sistema de transporte cambiaría drásticamente. De entrada, los usuarios sabrían que estarían pagando la tarifa que están cobrando, que son los 9.50 pesos.

Además, sabrían que el servicio que están dando no es una ocurrencia de nadie, ni que los operadores estarían dando un mal servicio por sus condiciones de trabajo. Sabrían que, si pasa un siniestro causado por el transporte público, van a tener una atención a víctimas digna.

Una observación no está por encima de otra. Estos cinco puntos son los más importantes.

- ¿Según lo que observaron, con el modelo ruta-empresa se acaban las condiciones laborales precarias de los choferes?

Sí, se está trabajando con ese tema. No podemos generalizar, pues hay muchos operadores y muchas rutas que sí están haciendo el trabajo que les corresponde, y sí están brindando todos los requerimientos de ley para sus operadores, pero sí notamos que no es un cien por ciento; hay cuestiones de atención a los operadores que no se están cumpliendo.

-¿Cuáles y cuándo son las siguiente auditorías?

Tenemos que esperar, primero, para ver qué va a pasar con las acciones que les informamos a las autoridades (se refiere a las recomendaciones hechas por ese organismo) y después, dependiendo de la respuesta, ver si se instala de nuevo la contraloría para seguir con más rutas.

- ¿Qué es lo más rescatable de este ejercicio con ciudadanos?

Lo más importante es que se crearon estos lazos de colaboración con usuarios de a pie. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a lugares donde nadie había entrado, de conocer los patios cuando, si no eras autoridad, nadie tenía permitido entrar ahí. Entonces, es muy rescatable que los usuarios vieran estos espacios y conocieran cómo viven los operadores y conocieran sus contextos. Nos dio elementos para entender lo global del sistema del transporte.

También como usuarios, al ver a los operadores dormir adentro de las unidades nos hacía entender que lo de las condiciones laborales es más importante que si la unidad está nueva o no. Este ejercicio ciudadano sí causó un impacto, sí llegó a donde tenía que llegar, pero nosotros ya dimos el primer paso, ahora esperamos que el Gobierno dé respuesta puntual (a las observaciones), no sólo decir que sí trabajaremos sino cómo y cuándo.

- ¿Qué se espera lograr con estos resultados?

Nuestra meta es mejorar el sistema de transporte público en la Entidad. Que sea un servicio enfocado en las personas, con unidades accesibles, que sea un servicio digno, conveniente y lo más importante: que no cobre vidas.

- Como observatorio, ¿qué tanto confían en la propuesta de mejora del transporte de este Gobierno?

No habíamos visto un esquema de trabajo como el que tiene esta administración. El programa de Mi Transporte es muy ambicioso y, de cumplirse en tiempo y forma, sería el camino para transformar el sistema de transporte. Sin embargo, no podemos dar el voto de confianza.

Nota

Ana Belén Vázquez es hermana de María Fernanda, conocida también como “Botas”, la joven que, el 7 de marzo de 2014, murió al ser arrollada por una unidad de la ruta 368 afuera de la Preparatoria 10.