Busca Lemus reunión con equipo de Sheinbaum

El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, plantea una reunión con el equipo de transición de Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, esto para poder trabajar con la futura administración federal que iniciará a partir del próximo 1 de octubre.

El ganador de la elección del pasado 2 de junio por la gubernatura de Jalisco señaló que la reunión con el equipo de la doctora se daría este mismo mes de julio, con el fin de poder trabajar con todo el interés, según comentó a este medio.

"No, aún no. Quedé con una parte de su equipo de transición, de que en el mes de julio pudiéramos buscar ya la posibilidad de una reunión con ella y por supuesto nosotros con toda la disposición y el interés de trabajar conjuntamente con el nuevo gobierno federal".

La presidenta electa contempla para la Entidad la construcción de dos proyectos de movilidad grandes, se trata de dos líneas de trenes de pasajeros: México – Querétaro – Guadalajara – Tepic – Mazatlán – Nogales y Manzanillo-Colima-Guadalajara-Irapuato.

Sheinbaum se comprometió a reimpulsar una vez más la posibilidad de la línea hacia la Ciudad de México y prometió que enlazaría a la perla tapatía con la capital del país, siendo un sistema de transporte eficiente y seguro.

Ambos proyectos aún no cuentan con una estimación de recursos y según lo estimado, la segunda vía que va de Manzanillo – Colima – Guadalajara – Irapuato permitirá generar una mayor vinculación entre Jalisco y el estado costero y sumando al vecino estado de Guanajuato, por lo que se proyecta mejorar el turismo y las relaciones de negocios y comercios.

Incluso, mientras era candidato Pablo Lemus Navarro reconoció la propuesta Claudia Sheinbaum de construir un tren interurbano México – Querétaro – León – Guadalajara, incluso, dijo que apoyará la propuesta

"Debo de aceptar que me gustó mucho la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum en materia del tren México - Querétaro - León - Guadalajara, me parece que es una extraordinaria propuesta la que ha hecho la doctora Sheinbaum que le conviene mucho a Jalisco y que yo como gobernador la voy a apoyar, como otras propuestas que han hecho también algunas otras candidatas, me parece que sí".

Entre otros temas que también busca abordar Pablo Lemus y que ha planteado en la agenda de propuestas es la construcción de la línea 5 del Tren Ligero, el cual tendría un esquema de inversión público – privada al igual que la línea 4 con alrededor de 13 mil millones de pesos, aunque se apostaría por contar con recursos federales para impulsarlo.

Otro proyecto por el cual Pablo Lemus busca apostar es el saneamiento del Río Santiago en lo que coincidió con Claudia Sheinbaum, ya que ambos se comprometieron con los electores jaliscienses a la limpieza del cauce.

Lemus mencionó que propone destinar tres mil millones de pesos para el saneamiento del río, además de gestionar con el Gobierno federal otra cantidad similar.

"Hay que seguir este camino de saneamiento, pero necesitamos una inversión mixta para los próximos seis años en el río Santiago, de seis mil millones de pesos. Me comprometo a hacer la gestión ante la Federación para el saneamiento de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago".

Por su parte, Claudia Sheinbaum, apuesta por la identificación de las fuentes que descargan sus aguas residuales-industriales, las clandestinas o las de origen municipal que llegan al río, para determinar las acciones a seguir.

"En el caso de la industria, hay que aplicar la ley para que no haya estas descargas al río que tienen contaminantes", comentó durante su campaña.

También destacó la utilización de humedales con vegetación para utilizar a las plantas de tratamiento como la última parte del proceso.

Critica Lemus contradicción por recuento de votos

Pablo Lemus aprovechó para arremeter en contra de Morena por su postura en contra del recuento de votos como han sugerido incluso el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador esto ante las irregularidades en la elección por parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

"Ahora que el tribunal resuelve que se haga un conteo total en Guadalajara, el propio candidato de Morena promueve ante el tribunal regional el que esto no suceda. Es la contradicción más grande que he escuchado. Ellos pidieron en su impugnación que hubiera un conteo voto por voto y ahora no quieren el conteo. ¿Saben por qué? Porque saben que perdieron la elección. Esa es la realidad de las cosas tanto en Guadalajara como en la parte estatal" .

Lemus afirmó que han defendido el conteo de votos con el fin de aclarar y garantizar los resultados de la elección.

YC