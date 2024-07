Este lunes, la alcaldesa electa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, compartió su posicionamiento al respecto de la decisión de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral Federal de echar para atrás el recuento de votos por el ayuntamiento tapatío.

Verónica Delgadillo señaló que esta decisión es una buena noticia, puesto que afirma que la votación en las casillas fue válida, “por lo cual no hay una sola razón para dudar de la validez de esas casillas”.

“Solo echemos sumas: mil 190 casillas contabilizadas voto por voto, y el tribunal dice 'otras 864 están en perfecto orden', es el 99.5% de las casillas en total orden que confirman que ganamos Guadalajara”, aseveró Delgadillo García.

Recordó que la determinación en juego es la revisión, por parte del Tribunal Local, de los alrededor de 50 paquetes que no tenían las actas que acreditaban los votos, pues ya se presentaron 56 de las que hacía falta acreditar, y que representan apenas el 0.5% del total de la elección.

“ Con el 99.5 ya ganamos la elección y se confirma nuestro triunfo. ¿Qué es lo que le queda al candidato de Morena? Seguir pataleando y mintiendo. Él quiere ensuciar el proceso electoral porque no le queda de otra”, señaló Verónica Delgadillo a través de un video compartido en redes sociales.

“Alguien que no sabe perder, que hoy le está faltando al respeto, no a mi, no a Movimiento Ciudadano, sino a las tapatías y los tapatíos que ya decidieron, y que acompañaron un proceso electoral que fue ejemplar y que estuvo limpio, alguien que no sabe perder, que no respeta la voluntad de la gente, por supuesto que no merece gobernar”, añadió.

Por último, señaló que ella seguirá preparándose profesionalmente para poder gobernar el municipio una vez que comience su gestión, y que seguirá defendiendo el voto de las y los tapatíos que ya emitieron su sufragio.

“Les quiero pedir por favor que no permitamos que el ex candidato de Morena, y futuro regidor de Guadalajara, siga con sus mentiras. Alcemos la voz y defendamos nuestro triunfo, defendamos tu triunfo, el triunfo de Guadalajara”, finalizó Verónica Delgadillo.

Te puede interesar: Repelen agresión policías del estado

Anoche José María “Chema” Martínez, celebró la decisión de la Sala Guadalajara ante el juicio que él mismo promovió para impedirlo, pues consideró MC lo había solicitado “para meter mano en la elección”.

“Nuestro proyecto, así como nuestra causa que defiende y protege el voto y el derecho de las y los tapatíos, ha conseguido detener el intento de “limpiar” el cochinero de Movimiento Ciudadano (MC) y del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC). La Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación ha resuelto a nuestro favor, y esto significa que cada día que pasa, la reposición de la elección en Guadalajara es la vía para detener el fraude contra el pueblo”, manifestó “Chema” a través de una publicación en sus redes sociales.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV