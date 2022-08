Para Antonio y Abraham, el nuevo carril exclusivo BusBici que iniciará operaciones en Avenida Hidalgo les permitirá ir al trabajo de una manera más segura.

Señalaron que este carril les genera confianza porque podrán realizar maniobras en su vehículo sin ponerse tanto en riesgo .

“Actualmente Hidalgo no la uso porque prefiero irme por otras rutas y yo vivo para el Oriente y ya esto me va a ayudar muchísimo y no nada más a mí, conozco a varias personas que tienen que utilizar la de Gigantes, pero esto que van a hacer en Hidalgo y ayudará muchísimo”, dijo Antonio.

“Para mí se me hace excelente, yo tengo usando la bici como dos años y sí me han querido aventar porque se meten los carros y sí me parece muy bien que sea exclusivo para bicis y transporte público”, comentó Abraham.

El trolebús podrá circular con los ciclistas en el BusBici. EL INFORMADOR/ A. NAVARRO

Más cultura vial

Otros ciclistas aplaudieron el nuevo carril exclusivo, pero pidieron más cultura vial de parte de los conductores.

“Me parece muy bien, pero los carros sí sería un problema (cuando van a dar vuelta) porque hay veces que no respetan las señales e invaden el carril exclusivo y no respetan al ciclista y pudiera causar incidentes”, dijo Oliver.

Israel Castillo, otro ciclista, comentó que este proyecto podría provocar que más gente use la bicicleta.

“Mientras respeten y nos den una prioridad será muy bueno”, dijo el entrevistado.

Capacitan a choferes

Con la finalidad de conocer cómo operará el carril BusBici de la avenida Hidalgo, así como para crear conciencia los operadores del Sitren fueron capacitados.

En esta capacitación, los choferes hicieron ejercicios de sensibilización para experimentar la convivencia con los ciclistas.

PARA SABER

El BusBici es un carril habilitado en una avenida de velocidad máxima de 30 kilómetros. Es un proyecto impulsado por la Dirección de Movilidad y Transporte del Gobierno de Guadalajara en colaboración con Bloomberg Philanthropies, que comenzaron a operar a mediados de agosto.

El carril operará sobre Avenida Hidalgo entre Victoriano Salado Álvarez y Contreras Medellín.