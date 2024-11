Buen Fin 2024: Jaliscienses reportan 40 quejas ante Profeco

Este lunes la Procuraduría Federal de Defensa al Consumidor en Jalisco dio a conocer los resultados de las acciones implementadas para preservar los derechos de las y los compradores durante “El Buen Fin”.

A través de un comunicado el organismo dio a conocer que en el caso de nuestra Entidad la Profeco apoyó en al menos 40 incidentes reportados por las y los consumidores, de los cuales, 12 inconformidades estuvieron relacionados con cancelaciones de compras por distintas causas.

En otros casos se abordaron temas como el que el negocio no respetó el precio ofertado o no se cumplió con la promoción anunciada, por la negativa de la entrega de los productos o por el incumplimiento de plazos de entrega.

De acuerdo con los datos de la Profeco, con esta cifra Jalisco se ubicó en el tercer lugar a nivel nacional con más inconformidades por parte de las y los consumidores ante hechos que presuntamente vulneraban sus derechos.

El primer lugar fue ocupado por la Ciudad de México fue la que más número de inconformidades registró con 104; de dicho total, 23 correspondieron a la cancelación de compra, 16 referentes a que el negocio no respetó el precio anunciado; en 12 se incumplió la oferta, entre otras. Le siguió el Estado de México con 59 incidencias, de las cuales destacaron 16 por cancelación de compra y 11 por incumplimiento de oferta.

En cuanto a los proveedores con mayor número de inconformidades reportadas a nivel nacional se encontraron Walmart con 110 presuntas anomalías reportadas; seguida de Bodega Aurrera con 60. Sam’s Club se ubicó en el tercer puesto con 41 inconformidades relacionadas a este comercio; Soriana 28; Coppel 22; Elektra 18; Chedraui 15; Sears 14; Liverpool 14; y la marca Puma México con siete presuntas anomalías reportadas.

El titular de la Procuraduría, Iván Escalante Ruiz, informó que se recibieron a nivel nacional 493 inconformidades de las y los consumidores durante este “Buen Fin”, de las cuales 313 se conciliaron en el momento con el proveedor; 152 siguen en trámite “y se espera que se resuelvan en próximos días”, en 14 casos no se localizó a la persona consumidora; siete no se conciliaron; seis se orientaron a otras dependencias para su atención; y en uno no se obtuvieron los datos suficientes para lograr la conciliación.

“Con el diálogo que se tuvo con las personas responsables de los negocios, se logró que las y los afectados pudieran tener su dinero de vuelta o el artículo adquirido , esto representó un monto a favor de un millón 908 mil 128 pesos”, afirmó el titular del organismo.

En general, indicó, se brindaron asesorías a 16 mil 213 personas a través de los módulos, brigadas y el Teléfono del Consumidor.

Algunos de los puntos verificados por la Profeco durante este Buen Fin:

-Respeto de precios y tarifas.

-Entrega de comprobantes.

-Cumplimiento de promociones.

-Cumplimiento de ofertas.

-Información clara y veraz.

-Respeto de términos y condiciones.

-Respeto de garantías ofrecidas.

-No incremento o alza de precios y tarifas

-No condicionar ni negar la venta de productos, bienes o servicios.

-No realizar prácticas discriminatorias o coercitivas al consumidor.

-Tratándose de paquetes tales como paquetes o sistemas todos incluido alusivos al Buen Fin 2024, deberán informar a los consumidores con oportunidad y veracidad en su publicidad.

