Sofía García apuesta por dar apoyo a municipios y reforzar Centros de Justicia para Mujeres

Ante los largos tiempos de espera que viven las víctimas usuarias de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en la Entidad, que llegan a ser superiores a las ocho horas, y cuya problemática ha sido reconocida por las autoridades estatales, para Sofía García, nombrada la próxima titular de la Red de los CJM, será prioridad el poder despresurizar estos espacios para brindar una mejor y más integral atención de las víctimas.

Para ello, dijo en entrevista para El Informador, es que apostará, en primer lugar, por reforzar el personal que se requiera dentro de la institución, comenzando por ministerios públicos y personas psicólogas que puedan ayudar a disminuir los tiempos de espera, todas y todos, con sus debidas capacitaciones que apuesten a erradicar la revictimización que persiste en estos espacios.

“Para poder despresurizar estos Centros de Justicia se necesita, por supuesto, personal. Con una red de CJM no se puede pensar en menospreciar en un tema del Capítulo 1000, porque siempre decimos, más nómina, capítulo 1000, que en ocasiones es criticado por ‘subir nóminas’. Aquí, sí queremos reducir los tiempos de espera, es sí o sí incrementar el Capítulo 1000 y traer al personal que se necesite para ello . Necesitamos más ministerios públicos, necesitamos más personas psicólogas, personal que les atienda de manera integral, porque es bien sabido que estos centros están sobresaturados”, afirmó la nueva coordinadora.

También, dijo, se trabajará con el Consejo de la Judicatura para que lleguen las y los jueces más capacitados, y se pueda incidir en contar con mejores salas y juzgados, pues hoy día algunos de estos espacios no se encuentran en las mejores condiciones para brindar justicia a las víctimas.

Fortalecer a la Red desde los municipios

Por otra parte, indicó, otra de las más grandes apuestas es la de buscar una coordinación con los municipios para que, a través de sus unidades de atención a mujeres víctimas de violencia e Institutos Municipales de la Mujer, puedan generarse estrategias de atención en las que se puedan recibir y atender casos de violencia, teniendo en cada uno de ellos personal de ministerio público para que, además de tener la orientación sobre cómo actuar en situaciones de violencia, se puedan tomar denuncias y generar las medidas de protección que se requieran.

“En estos espacios municipales hay la contención, hay refugios, hay un tema de un empoderamiento, de asesorías. Pero no salen con una denuncia. Entonces eso es lo que nos hace falta, que también se involucren los municipios para empezar a atender desde ahí los casos de violencia , quizá algunos que puedan considerarse menores, pero que se impida que vaya escalando”, manifestó.

Esto deberá contemplar el poder contar con mecanismos tecnológicos que les permitan acceder a un banco de datos a consultar en caso de ser necesarios, para identificar carpetas de investigación, domicilios, medidas de protección emitidas y todo lo relacionado a la atención de la víctima, siempre cuidando sus datos personales, pero con la finalidad de que no haya forma de que el agresor se acerque a ella con ninguna justificación.

Va por brazaletes de seguimiento a agresores

Para ello, además, apostará por el poder implementar una de las propuestas que ya había sido discutida desde que formó parte del pleno de regidoras y regidores del ayuntamiento de Guadalajara: el lograr que los agresores puedan portar un brazalete para mantenerles monitoreados en todo momento.

“Vamos a apostar el tema de los brazaletes para los agresores, que también fue una de las iniciativas que dejé como diputada. Es muy diferente el riesgo que tiene una mujer de violencia familiar a una de intento de feminicidio. Y es donde tiene que entrar esta estrategia de ponerle un brazalete al agresor, porque ellos son los que tienen que estar monitoreados, no nosotras. Nosotras, por sentirnos seguras, nos ponemos el Pulso de Vida, y sí, es una estrategia que ha funcionado, que ha dado resultados, y que no desaparece, sino que se fortalece. Pero tenemos que cerrar la pinza con el brazalete para los agresores. Va a haber algunas medidas, órdenes de protección que no requieran el brazalete, pero en otras sin duda será necesario. Que no salgan con los temas de ‘cuidar los derechos humanos de los agresores’, porque primero y ante cualquier cosa tienen que estar protegidos los derechos de la víctima”, afirmó García Mosqueda.

También se comprometió a apostar por consolidar al menos tres nuevos CJM que puedan atender a las regiones: uno en Lagos de Moreno, otro en Ciudad Guzmán y uno más en la Región Ciénega, donde también se han encontrado focos de atención ante las violencias.

Por otra parte, indicó que ante el hecho de que muchas de las violencias contra las mujeres vienen desde los núcleos familiares donde prevalece el machismo, no solo al interior del Estado sino también en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se debe apostar, de la mano con la Secretaría de Igualdad Sustantiva Entre Mujeres y Hombres (SISEMH), a contar con cursos y capacitaciones desde la escuela primaria y secundaria, con el objetivo de que comiencen a identificarlas, señalarlas y erradicarlas.

En general, Sofía García se dijo muy contenta de esta nueva encomienda por parte del gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, en la cual quedan de lado los colores o partidos (pues ella es de orientación priista), y se enfoque el trabajo en favorecer a la causa, que es la atención de las violencias, la búsqueda de la justicia y el empoderamiento de las víctimas para salir de los ciclos violentos a los cuales las han llevado las situaciones que han enfrentado, y poder llevar a la práctica algunas de las cuestiones en la agenda de género que impulsó cuando era diputada, y en las que ha trabajado desde hace más de 10 años.

YC