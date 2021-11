Buen Fin 2021: Aprovechan descuentos en multas y recargos

Desde temprana hora Guadalupe Esparza llegó a la Recaudadora 00 del Estado para hacer uso del descuento que ofrece el Gobierno de Jalisco a través de la Secretaría de la Hacienda Pública.

Guadalupe tuvo su carro parado desde 2018 debido a una descompostura y dejó de pagar el refrendo del mismo, ocasionando que la cuenta ascendiera a ocho mil 950 pesos, sumando los recargos por este impuesto y las multas que ya tenía el vehículo.

Con el 50% ofrecido por el Gobierno estatal Guadalupe solo pagó seis mil 550. El beneficio aplicó solo a la sanción en el retraso de los pagos. Los refrendos tuvo que pagarlos completos debido a que el descuento no aplica en este último impuesto.

“Lo dejé arrumbado y cuando quise arreglarlo ya tenía el problema económico de los adeudos y del mecánico. Hoy que ya pagué me siento liberado, listo para hacer el próximo pago sin atrasarme”, expresó el hombre.Gabriela Gómez también llegó a pagar a la recaudadora. Ella solo debía el refrendo de este año, así que el descuento del 50% se le aplicó al recargo del mismo. Sin embargo, al llegar a la caja se dio cuenta que tenía también una fotomulta que, aunque ella no reconocía, debió pagar; haciendo uso también del beneficio.

“Me parece que está bien que pongan estos descuentos para que la gente se motive a pagar, para que tengamos el beneficio de que si nos pasamos, nos podamos regularizar”, añadió la mujer.

Aunque son varias las personas que ya conocen de los descuentos aplicados en el marco de “El Buen Fin” y acuden directamente a la ventanilla a aplicarlo, hay otras tantas como Luis Javier Saenz que no sabían de este beneficio. Fue hasta el pago en caja que se dio cuenta que de los poco más de seis mil pesos que adeudaba la cuenta había quedado en alrededor de tres mil 200.

“No sabía yo que estaban aplicando este descuento. Ya venía yo preparado para pagar y me sorprendí cuando me dijeron el total. Ya con lo que me ahorré voy a poder comprarme alguna otra cosa que me haga falta”, añadió Luis Javier.

Los descuentos aplicados a multas no fiscales estatales impuestas por el Estado en materia de Movilidad y los recargos generados a dichas sanciones (excepto por alcoholemia), así como a las multas generadas por falta de pago de refrendo y holograma, así como recargos generados, estarán disponibles en recaudadoras hasta el próximo 29 de diciembre.

Si el o la ciudadana prefieren hacer el pago en línea en la plataforma https://gobjal.mx/PagoVehicular obtendrán un 55% de descuento.

