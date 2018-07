Brindan segunda oportunidad a perros en adopción

Luego de estar extraviado un año y cuatro meses, "Montana" se reencontró con su dueño Antonio Robles. Asustado por un incidente violento en la casa de su amo, el perro huyó hasta que fue encontrado en Periférico y Belisario Domínguez por personal de Protección Animal del Ayuntamiento de Guadalajara.

"Desde chiquito me lo dieron en adopción, me encariñé con él, se convirtió en un miembro más de la familia y se hizo como mi hijo, lo tenía por todos lados, cuando se fue todo se volvió muy trágico pero gracias a Dios lo recuperé, está saludable, y me reconoció cuando lo vi", comentó Antonio, quien señaló que nunca dejó de buscar a su mascota, desde grupos de adopción en Facebook hasta llamadas con sus antiguos vecinos cuando debió cambiarse de hogar.

Esta es una de muchas historias de adopción que se han presentado este domingo en el corredor de Chapultepec, entre López Cotilla y Avenida La Paz, en donde se lleva a cabo el evento "Segunda Oportunidad. Adopta un perro para toda la vida". Alrededor de sesenta perritos que han sufrido maltrato y abandono por malos cuidados, estuvieron disponibles para recibir una nueva posibilidad de brindar cariño y amor a seres humanos sensibles a los animales.

Wendy Castro nos explica las funciones que realiza un etólogo, y cuando puedes acudir a él. En "Segunda Oportunidad" queremos lo mejor para los lomitos. ⚕️ pic.twitter.com/maoUtazDjW — Gob. de Guadalajara (@GuadalajaraGob) 22 de julio de 2018

Merilyn Gómez Pozos, directora de Protección Animal del Ayuntamiento de Guadalajara, adelantó que en poco más de dos años de existir la Unidad de Protección Animal en el municipio, se han dado en adopción a trescientos perros, quienes han sido rescatados y rehabilitados física y emocionalmente para que vuelvan a confiar en el amor de los humanos.

Actualmente, la Unidad tiene alrededor de 90 perros disponibles para adopción, y todos los sábados se hacen eventos públicos en el Parque González Gallo para encontrarles un nuevo hogar.

"También hemos dado seguimiento a esas adopciones, porque no nada más es regalar a estos perritos, tenemos que hacer una filtración después de que una persona interesada hace una solicitud de adopción, y una vez que pasan los filtros y se va a adopción, damos un seguimiento de seis meses para corroborar que en efecto fue una buena familia la que adoptó al perrito", explicó.

El proceso de adopción dura aproximadamente una semana, en donde primero se llena una solicitud y se tiene una entrevista con personal de la Unidad de Protección Animal. Después, se analiza si el perrito es idóneo para convivir con los miembros de la familia o con otras mascotas. Finalmente, de aprobarse el proceso, el perrito es entregado a domicilio a su nuevo dueño.

Celeste es una joven que quiere adoptar a su segundo perrito, que también sea capaz de convivir con otros dos gatitos que forman parte de la familia. Para ella, dar una segunda oportunidad de vida a los animales es una convicción profunda.

"Les puedes dar un hogar a perritos que han sufrido, que no tienen hogar, ni el mismo cariño que tienen con una familia, que no han recibido una buena atención", contó.

GC