Brinda más de mil atenciones Cruz Roja Jalisco en vacaciones

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, la Cruz Roja delegación Jalisco brindó mil 316 atenciones en todo el estado.

La benemérita institución informó que las atenciones fueron brindadas en peregrinaciones, judeas, puntos de recreación, así como carreteras.

La Cruz Roja detalló que instalaron 27 puestos de mando y auxilio, por lo que se mantuvo en total operación a las 29 delegaciones de la institución en todo Jalisco.

La institución recordó que en el estado cuentan con 125 ambulancias operativas, 17 unidades de rescate urbano, 7 células USAR (Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas) con 109 voluntarios, tráiler prehospitalario al igual que un remolque, 10 unidades logísticas y 850 técnicos en urgencias médicas.

La Cruz Roja emitió recomendaciones sobre cómo verificar el funcionamiento óptimo de automóviles: llantas, frenos, dirección, aceites y líquidos, sistema eléctrico, suspensión y limpiaparabrisas, contar con herramientas y llanta de refacción.

También sugirieron respetar los límites de velocidad, obedecer señalamientos, no conducir si se consumen bebidas embriagantes, no usar el teléfono celular, utilizar el cinturón de seguridad, no cargar a menores de edad mientras se maneja y sentar a menores de 4 años en el asiento infantil, evitar conducir cansado, entre otros.

Otras recomendaciones son: el practicar deportes extremos de preferencia en compañía y con algún instructor; al nadar, se recomienda entrar al agua dos horas después de comer, no dejar a niños solos en albercas o evitar corrientes de agua en ríos, lagos o arroyos.

