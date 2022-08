Bosque Urbano de Extra celebra su 26 aniversario con misa

Esta tarde, en las instalaciones de Bosque Urbano de Extra, se celebró el 26 aniversario de la asociación civil que apoya a extrabajadores de medios de comunicación y pretende convertir la Zona Metropolitana de Guadalajara en una de las más arboladas a nivel nacional. En sus instalaciones, ubicadas en avenida Patria 1000 en el Bosque Colomos, se conmemoró la fecha con una celebración eucarística en la terraza principal, posteriormente comida con la amenización de un trovador. Al final, partieron el tradicional pastel.

Juan Arturo Covarrubias Valenzuela, presidente de Bosque Urbano de Extra, destacó este aniversario y resaltó la labor altruista de ayudar a familias comprometidas con la comunicación en la Entidad, con beneficiarios en su mayoría de la tercera edad.

“Estamos muy contentos por este 26 aniversario de Bosque Urbano, es un gran privilegio que llegue a esta edad y Bosque Urbano Extra A.C. es una asociación única en el mundo donde todos los medios de comunicación se juntan para ayudar a extrabajadores. Tenemos más de 500 familias, son cerca de dos mil 500 personas que ayudamos diariamente con seguros de gastos médicos, con seguros de vida, despensas, medicinas y esa es la labor con los extrabajadores que nos acompañaron a la misa”, comentó.

Covarrubias Valenzuela resaltó que este año buscarán que la Zona Metropolitana de Guadalajara se convierta en una de las más verdes con múltiples especies de árboles.

“Hoy tenemos un gran proyecto de convertir en Guadalajara en la ciudad más arbolada del país y estamos muy contentos del proyecto, este solo año estamos comprometiéndonos con 365 mil árboles, estamos entregando mil árboles diarios a mil familias y tenemos un sistema en donde los damos en adopción, la familia lo hace parte de su casa, esto nos da una supervivencia del 95% y estamos agradecidos. Es un proyecto que me llena el corazón”, acotó.

Nora Escobar, coordinadora de trabajo social de Bosque Urbano de Extra A.C., es una de las colaboradoras con más años dentro de la Asociación Civil y para ella es importante el vínculo que ha tenido con todos los beneficiarios.

“Para mí es toda una vida recorrida en conjunto con todos los beneficiarios, me he vuelto parte de ellos y ellos de mí, porque hemos recorrido 25 años juntos en los cuales me he involucrado en su situación familiar, económica, he sido como parte fundamental de que reciban el apoyo y de mi parte de Extra y toda la comitiva nos encargamos de apoyarlos y parte importante son sus despensas completas con más de cincuenta productos”, resaltó.

