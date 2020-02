Beneficios a presos y más capacidades forenses, entre los principales retos en búsqueda de personas

Beneficios por colaboración especial a presos, dotar de mayores capacidades a los institutos forenses, obligar a las entidades federativas a proporcionar datos de desapariciones y que las comisiones de búsqueda también tengan atribuciones de investigación, fueron algunas de las principales propuestas de los participantes en el panel Retos en los Sistemas de Búsqueda, Localización, Identificación y Entrega de Restos, con el que concluyó este viernes el Foro en Materia de Personas Desaparecidas organizado por el ITESO.

“Se tiene que poner sobre la mesa, no la amnistía, sino los beneficios por colaboración especial, es decir, que las personas presas que tienen información sobre las personas desaparecidas y esta información pueda ser verificada, puedan tener ciertos beneficios los que estén ya presos”, insistió la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana Osuna.

Explicó que actualmente la ley en el país contempla este beneficio solo para las personas que están detenidas por ese delito. “¿Y todas las personas que están detenidas por delincuencia organizada, por portación de arma, por delitos contra la salud? Pueden tener muchísima información”.

Luis Arriaga Valenzuela, rector del ITESO, convino con los colectivos de familias de víctimas de desaparición en que entre los retos está la falta de capacidad de investigación criminal de las fiscalías para solucionar los delitos complejos, pues normalmente investigan desde sus escritorios.

También está la falta de capacidades forenses en los estados que se traduce en que los restos no son preservados de manera adecuada ni correctamente identificados.

Los participantes también convinieron en que se requiere un mecanismo forense con asistencia técnica internacional para apoyarlo, aunque Quintana manifestó que lo ideal es que las instituciones locales deben especializarse para no depender del extranjero.

Quintana también propuso que las comisiones de búsqueda cuenten con las atribuciones legales para realizar tareas de investigación, puesto que cuando deben realizar alguna diligencia específica deben de depender de la fiscalía, que no tiene la correcta especialización. “Termina por ser la misma gata pero revolcada”.

El ministro en retiro, José Ramón Cosío, destacó que uno de los principales problemas que existe es que un alto porcentaje de la sociedad no está interesado en los desaparecidos, por lo que no se visibiliza el fenómeno, y si no se visibiliza en términos de crisis política no se va a resolver.

Finalmente, los participantes convinieron en que se tiene que contar con una plataforma nacional de desaparecidos y de personas encontradas sin identificar operante, pues si bien la comisionada recordó que ya existen las herramientas, éstas no son alimentadas por las entidades federativas de manera homologada a fin de garantizar los cruces de información para una efectiva identificación.

LS