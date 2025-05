Balloon Parade deja un 'mar' de fiesta en Guadalajara; así se vivió el desfile

El Balloon Parade, el desfile de globos de látex más grande del mundo, arrancó el mediodía de este domingo en las calurosas calles de Guadalajara, dejando a su paso un "mar" de fiesta y de colores para los cientos de tapatíos que asistieron al evento, el cual tuvo lugar en las inmediaciones de la Expo Guadalajara.

Con la temática de "vida marina", una decena de enormes carros alegóricos fue encargada de demostrar las posibilidades artísticas que pueden lograrse con cientos y cientos de globos. Los tapatíos pudieron disfrutar de ballenas, tortugas marinas y delfines, tiburones y pulpos gigantes, formaciones de coral y hasta modelos que, como reinas de belleza, desfilaron con vestidos hechos de globos, entre música, tambores y trompetas que le dieron al evento un aire de carnaval.

"Está padrísimo lo que hicieron los artistas con los globos", mencionó Silvia, de 42 años, y que llevó a sus dos hijos al desfile para que disfrutaran de la experiencia. "Se me hace muy bonito que traigan este tipo de eventos para las familias acá a Guadalajara". Ella, al igual que cientos de personas, llegaron con antelación al punto de reunión. Avenida de Las Rosas era un desfiladero de curiosos aguardando en sillas plegables, con gorras y sombrillas para protegerse del sol; algunos entusiastas esperaban incluso colgados entre las ramas de los árboles, y todo los presentes parecían ajenos al caos vehicular que desbarató López Mateos y las avenidas cercanas debido a los cierres viales.

EL INFORMADOR/ F. SALCEDO.

El desfile, no obstante, justificó los percances urbanos, y dotó de luz a una zona de Guadalajara en la que este tipo de sucesos no son comunes. Así fue para Elvira, de 57 años, que vive sobre Las Rosas, y a la que no le bastó nada más que abrir la puerta de su casa para ver una ballena enorme hecha con globos de todas formas y colores, y navegando en un estrépito de gritos y timbales bajo los árboles de la calle. "La verdad me pareció bonito", mencionó la entrevistada. "Se ve muy bonito todo lo que hicieron con los globos".

Partiendo de Expo Guadalajara, los enormes animales marinos, como nadando en el aire, suscitaron gritos, aplausos, cientos de fotos y un desorden feliz en su trayecto colorido hasta la Glorieta Chapalita, donde se pudo sentir más fuerte el ambiente carnavalesco ante la curiosidad de los paseantes del domingo. La gente señalaba los dientes puntiagudos del tiburón, los tentáculos espiralados del pulpo, el foco colgante del pez abisal, la tristeza en los ojos de la tortuga marina, todo logrado con cientos y cientos de globos en todas sus formas y posibilidades.

La gran habilidad de las piezas terminó por convencer a Diego, de 38 años, que llevó a su hija al evento multitudinario. Pues, a su gusto, el desfile no fue ni de lejos el más grande del mundo, pero las figuras marinas justificaron todo lo demás. "La verdad qué talentosa la gente que armó todo esto", comentó. "Digo, el desfile no me pareció nada grandioso, pero no creo que sea nada fácil armar estas piezas, están muy lindas". Su hija, no obstante, estaba fascinada con el enorme cangrejo y la calavera pirata, que eran los últimos carros alegóricos de la procesión marina.

Los carros alegóricos fueron construidos por artistas del globo de distintas nacionalidades; Rusia, Italia, Hong Kong, Taiwán, Singapur, España, Brasil y por supuesto México. Cada carroza tenía un aproximado de cuatro metros de altura, seis metros de largo, y su construcción tomó casi cuatro días para conseguirse; fueron hechas por equipos de quince a veinte personas con globos como materia prima.

La idea de este desfile nació a partir de la celebración de los 75 años de Globos Payaso, una empresa jalisciense líder en su gremio, que, trabajando en asociación con el Balloon Parade, trajeron esta fiesta de color a Guadalajara como una manera de dar a conocer lo mucho que se puede hacer con globos de látex, ya que también son un camino para la expresividad y el arte.

Los animales marinos siguieron su recorrido de regreso a la Expo Guadalajara dejando a su paso el mismo reguero de color, música, tambores y trompetas que no se detuvieron un solo instante, seguidos de los asistentes felices, los gritos de los niños y los curiosos que no entendían por qué había ballenas y pulpos gigantes a las doce del mediodía del domingo de Guadalajara. Por un espacio de dos horas, la ciudad presenció un océano a plena luz de día.

EL INFORMADOR/ F. SALCEDO.

SV