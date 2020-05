Bajan las deportaciones de migrantes en Jalisco

Jalisco no se caracteriza por ser un Estado donde las autoridades persiguen a los migrantes para deportarlos. Sin embargo, en los últimos tres años la baja de estas acciones es notoria.

Tan sólo entre enero y febrero pasados se registraron cinco deportaciones, según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Una disminución de cuatro veces en comparación del año pasado en el mismo periodo, cuando fueron 21. Y en 2018, 53.

En cambio y en los mismos meses, a nivel nacional aumentaron de 14 mil 260 en 2019 a 15 mil 083 en 2020.

De acuerdo con Heriberto Vega, investigador de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y coordinador de investigación en El Refugio La Casa del Migrante, en Jalisco normalmente son pocos los casos de deportaciones porque es largo el trámite.

Hay quienes se entregan a las autoridades migratorias, pero ha sucedido que les responden que no hay manera de regresarlos. “Parecía un proceso más administrativo. Decían (las autoridades) que necesitaban que se llenara la camioneta para mandarlos a otro lugar. Entonces la gente prefería regresarse de nuevo en el tren”.

Acentúa que el Estado es más bien un lugar de paso, aunque, de manera paulatina, podría convertirse en zona de destino.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados indica que, pese a la pandemia del COVID-19, las solicitudes de asilo en el país aumentaron 33% en el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2019.

En el país se considera el registro de nuevas solicitudes de asilo como una actividad esencial, por lo que se garantiza que las personas estén protegidas frente a la posibilidad de ser retornadas a sus países de origen, donde sus vidas corren peligro, mientras sus casos son estudiados.

Este porcentaje es equivalente a 17 mil 800 solicitudes de personas provenientes de Honduras, Haití, Cuba, El Salvador y Venezuela, principalmente.

Vega señala que éstas podrían aumentar porque, ante la pandemia, hay más dificultad de pasar a Estados Unidos.

Guatemala y Honduras

Guatemala y Honduras son los países de origen de la mayoría de las personas deportadas desde el territorio mexicano, según los datos más recientes de la Unidad de Política Migratoria.

De hecho, 45% del total de migrantes deportados durante enero y febrero de este año, es oriundo de Guatemala. Y cuatro de cada 10 es de Honduras.

Para los migrantes centroamericanos Jalisco es más bien un lugar de paso, aunque podría convertirse en zona de destino. EL INFORMADOR/F. Atilano

Trabajan albergues… con puertas cerradas

Cuando cerraron a inicios de la pandemia El Refugio se encontraban cerca de 50 migrantes “estacionados”. Con el paso del tiempo bajó el número. “Muchos salieron a buscar trabajo; otros siguieron su paso. A quienes fueron a buscar trabajo (entre 10 y 12 personas) se les ofreció casa en un nuevo programa del lugar llamado Hábitat, mientras que 20 se quedaron”.

Aún llegan entre 10 y 15 personas al día, a quienes se les atiende “puertas afuera”; es decir, se les brinda comida y, a quienes lo requieren, un lugar para descansar fuera de la casa en donde se encuentran los demás. Además, ya reabrieron el comedor comunitario, en el que atienden a unas 90 personas cada día.

En la Organización FM4 Paso Libre no es diferente. Pasaron de atender entre 500 y 700 personas al mes (y albergar hasta 100), a tener entre 30 y 35. Aunque siguen dando provisiones, como comida, medicina y ropa, a los que bajan del tren y tocan a su puerta.

Ahora ambos albergues buscan ayuda de la sociedad civil para seguir con los servicios. En el caso de El Refugio se sostenían principalmente de la parroquia y bazares, los cuales están cerrados, por lo que solicitaron el apoyo del Ayuntamiento de Tlaquepaque para colocar baños afuera desde finales de marzo. Pero éstos no han llegado y, en cambio, se les ofreció hacer la gestión con el DIF estatal, que ya los apoya a través del programa “Jalisco sin hambre” para mantener el comedor.

Por su parte, Luis Enrique González, director de FM4, señala que el principal reto es seguir atendiendo a las personas “a puerta cerrada y mantener la ayuda humanitaria”.

Atienden 100 peticiones de apoyo durante la contingencia

Durante la contingencia sanitaria en Jalisco, en la segunda semana de marzo, la Dirección de Atención a Migrantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado atendió más de 100 peticiones de apoyo a la comunidad extranjera, por medio de la distribución de despensas y gracias al contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ), consulados y otras organizaciones.

Por otro lado, como parte de los trabajos con migrantes, informó que jaliscienses en Estados Unidos participan en un modelo de “1X1” para apoyar a sus comunidades de origen con despensas para hacer frente a la pandemia.

“De inicio se repartirán más de mil 500 despensas. El costo será cubierto entre migrantes y autoridades del Gobierno estatal. Y por cada dólar que pongan los migrantes, autoridades pondrán otro para comprar las despensas. El primer apoyo será por más de 10 mil dólares”, confirma la dirección.

Aumentan en las estaciones del INM

Los migrantes ingresados en las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) bajo el procedimiento de presentación por no acreditar su situación aumentaron 30% entre 2018 y 2019: pasaron de 131 mil 445 a 186 mil 750.

Lo anterior, sobre todo en Chiapas, lugar donde se encuentran principalmente los migrantes de Centroamérica.

En este año, de acuerdo con el último corte de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, enero y febrero se documentaron 22 mil en el país.

Por su parte, en Jalisco la cifra está a la baja. Durante todo 2018 se registraron 676, mientras que en 2019 fueron 464.

Iliana Martínez, investigadora del Programa de Asuntos Migratorios del ITESO, señala que, en teoría, “las estaciones no tienen una política activa de detención, pero tanto los defensores de derechos humanos, como los albergues y mucha gente que suele hacer observación en campo, no tienen mucho acceso a las estaciones migratorias”. Eso no permite tener suficiente información de la sociedad civil sobre cómo se mueve la política de detención.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) acentúa que la detención migratoria es una privación de la libertad derivada de la condición de la estancia no documentada en el país y ejecutada en recintos de detención que siguen patrones operativos de los centros de reclusión penal.

“Eso propicia un riesgo constante de la vulneración a la protección integral de los derechos humanos de las personas detenidas”, se documenta en su informe especial de 2019 titulado “Situación de las estaciones migratorias en México: Hacia un nuevo modelo alternativo a la detención”.

CLAVES

Abren oficina especializada

Inicio. Con una orientación a un joven de Tegucigalpa, Honduras, dio inicio la primera oficina temática de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, especializada en la atención a personas migrantes y refugiadas en situación irregular.

Compromiso. La oficina especializada era uno de los compromisos del presidente Alfonso Hernández Barrón.

Historia. Desde hace dos años, la defensoría cuenta con un Grupo especializado de atención a personas migrantes y refugiadas.

Propósito. Con la oficina pretenden acercar los servicios de defensa y garantía de derechos, lo cual se realiza desde la sede oficial y las oficinas y módulos regionales.

Ubicación. Las oficinas se ubican a un costado del albergue El Refugio, en calle Constitución 350, en la Colonia Cerro del Cuatro en San Pedro Tlaquepaque.

Atenciones

Aunque la oficina especializada de la CEDHJ en el Cerro del Cuatro recién abrió sus puertas en diciembre pasado, hasta su cierre temporal por la pandemia del COVID-19 atendió a 104 personas.

El programa “Jalisco sin hambre” también ayuda a los migrantes. EL INFORMADOR/A. Camacho

LA VOZ DEL EXPERTO

“Son más vulnerables”

Diego Ramos Rojas (investigador de la Universidad de Guadalajara).

Desde hace algunos años los migrantes estuvieron en la agenda nacional e internacional. Y con la llegada de las caravanas la atención aumentó, refiere Diego Ramos Rojas.

Sin embargo, desde el incremento de la pandemia del COVID-19 en el mundo y, sobre todo en Norteamérica, disminuyó hasta ser casi nula. Con ello incrementó la vulnerabilidad de quienes transitan por el país. “Si ya tenían que sortear una serie de adversidades entre la fuerza policial y los traficantes de drogas, ahora, sin la atención que se les brindaba, hay más probabilidades de caer. Este año se vislumbran más deportaciones a nivel nacional”.

Este aumento en las deportaciones seguirá ante la emergencia sanitaria. “El 2020 se vislumbra como un año de mayor deportación no sólo en México, sino en Estados Unidos, que deporta centroamericanos y mexicanos. En febrero pasado, en este último país, se registraron más de 18 mil”. Agrega que cuando no había contingencia se reportaban unas mil 600 personas en tránsito por la Zona Metropolitana de Guadalajara.

GUÍA

Piden liberarlos

A finales del mes pasado, Amnistía Internacional envió una carta al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, para que solicitara la liberación de los extranjeros que se encuentran detenidos en las estaciones migratorias, pues son un sector vulnerable ante la pandemia del coronavirus.

En la carta se pidió realizar un pronunciamiento ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para que permitiera la liberación de los migrantes. Y que se les garantizara alojamiento y servicios de salud.

También se solicitó invitar a Francisco Garduño, titular del INM, a una de sus conferencias para que la comunidad internacional conozca su plan para proteger a los migrantes y los solicitantes de asilo.

La Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las asociaciones civiles también se pronunciaron por la liberación de los extranjeros que cuenten con las características de las personas más vulnerables ante el COVID-19.

LA VOZ DEL EXPERTO

Frenan trámites de asilo en el país

Iliana Martínez (investigadora del ITESO).

La pandemia por COVID-19 provocó los cierres de las fronteras y de las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), por lo que se frenaron los trámites de asilo.

Esto provocó una gran cantidad de migrantes inmovilizados en México, quienes al no contar con papeles que muestren su regularización, no pueden obtener trabajo ni dinero.

La investigadora señala que, aunque estamos enfocados con los ciudadanos de México, lo que sucede con los extranjeros también afecta. “Para que todos estemos sanos, la gente en condición vulnerable tiene que estar sana, entonces habría que poner atención en estas poblaciones, aunque están en movimiento, pues se encuentran estancadas en el país”.

Remarca que, en ciudades como Tijuana, la ayuda humanitaria se está viendo rebasada, pues quienes estaban esperando un trámite o cruzar ahora se encuentran en situaciones precarias o en la calle, expuestos al riesgo de contraer la enfermedad. En el caso de Guadalajara tampoco se está poniendo atención en este sector vulnerable. “Acceder a los programas es difícil para los propios mexicanos que no tienen sus papeles en orden… para un extranjero es más complicado”.

FM4 Paso Libre. La organización es la más importante en la ciudad en apoyo a los migrantes. eL INFORMADOR/F. Atilano

TELÓN DE FONDO

El más bajo del siglo

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en México, aseguró que, por la pandemia del COVID-19, el flujo migratorio en el país es el más bajo del siglo.

“Se acaba de presentar el reporte por el Instituto Nacional de Migración (INM)… y el flujo a México se ha reducido drásticamente”.

Comentó que todos los días han tenido vuelos para repatriar a migrantes originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras. “Hemos tenido una buena coordinación, a pesar de que tienen diferentes tipos de medidas”.

Informó que los mexicanos que son detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos son repatriados de manera casi inmediata o en 48 horas.

Iliana Martínez, investigadora del ITESO, explica que esto provoca deportaciones de personas enfermas desde Estados Unidos a México y Centroamérica.

VOCES

“No para el flujo. Pensé que se detendría por el miedo a la enfermedad, pero la necesidad y los proyectos migratorios son más fuertes”.

Iliana Martínez, investigadora del ITESO.

“Como siempre, en estas situaciones, hay poblaciones a las cuales les toca sufrir condiciones de mayor vulnerabilidad… como los migrantes y refugiados”.

Luis Enrique, director de FM4.

“Para la delincuencia organizada, los migrantes siempre han sido un grupo que a nadie le importa. Por eso los controlan, extorsionan y violan en todos los sentidos”.

Daniel Ramos, investigador de la UdeG.

“La migración de tránsito sigue fluyendo. De seguir la cuarentena, las personas que trafican con migrantes aumentarán los costos, pero también aumentarán los peligros”.

Heriberto Vega, responsable de investigación en El Refugio.

