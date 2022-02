Ayuntamiento de Guadalajara: Lemus propondrá checador de asistencia para regidores

Pablo Lemus, presidente de Guadalajara, propondrá poner un checador de asistencia para los regidores del Ayuntamiento en la próxima sesión del pleno.

Esto tras señalar que el regidor del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Lomelí, no asiste a trabajar, incluso, no ha ido a cuatro sesiones del Pleno esta semana ni a los eventos por el aniversario de Guadalajara.

“Lo dejaron encerrado en la Secretaría de la Función Pública o bien está en la Ciudad de México negociando venta de medicamentos”, dijo. Además, hizo un llamado a “que ya se presente a trabajar y se deje de chismes. Se ponga a visitar colonias, hablar con los ciudadanos y que entienda que su negocio quedó atrás. Que se venga (de CDMX) a trabajar para los que fue electo”.

Afirmó que Lomelí se va a la CDMX luego de su rueda de prensa el lunes y no vuelve hasta el siguiente lunes.

Señaló que el reglamento no marca un horario para los regidores, por lo que no se le puede sancionar; sin embargo, propondrá una reforma para que todos los regidores tengan checador de asistencia.

“No asiste a sesiones del Pleno, no va a las comisiones, no atiende a los ciudadanos, pero para cobrar el sueldo no se queja”, expresó.

Sobre la solicitud de juicio político al munícipe por presunto nepotismo, este respondió que “los morenos están tan desesperados en la contienda de 2024 que están tirándole al mono. Esta persona (quien presenta juicio) ni es contralor, ni es ciudadano, es militante de Morena que trabaja en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Todo esto son cortinas de humo que buscan pegarle a quien va adelante en la contienda electoral”.

JM