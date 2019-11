Avanza reforma para regular solicitudes de carta de no antecedentes penales

Para que la carta de no antecedentes penales no se pida como requisito para cualquier empleo, diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia aprobaron reformas para establecer que el documento sólo se requerirá cuando se busque desempeñar un empleo o cargo en el servicio público, o para el ingreso a instituciones de seguridad pública o privada.

La iniciativa de la diputada de Movimiento Ciudadano, Priscila Franco Barba, establece que la carta será expedida a solicitud de autoridades administrativas y judiciales competentes, para fines de investigación, procesales o por requerimiento de autoridad judicial. También cuando sea necesaria para ejercitar un derecho o cumplir un deber legalmente previsto. Además, si es requerida por una embajada o consulado extranjero en México o través de una embajada o consulado de México fuera del país.

Se faculta a las Secretarías del Trabajo y a la de Igualdad Sustantiva para supervisar que no exista discriminación laboral en las solicitudes de la constancia de no antecedentes penales y revisar los casos donde la naturaleza del empleo no lo requiera de conformidad con lo previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. La propuesta aún debe ser aprobada en el pleno del Poder Legislativo.

La comisión también aprobó la abrogación de la Ley Estatal de Extinción de Dominio, en el dictamen se refiere que una vez que se concrete la eliminación de la legislación local, todos los casos se regirán con la Ley Nacional de Extinción de Dominio aprobada en agosto pasado.

