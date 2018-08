Avanza amparo contra nombramiento de magistrados anticorrupción

El magistrado Armando García Estrada obtuvo una sentencia favorable en el amparo que promovió contra el nombramiento de dos integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE), aprobado por el Congreso local en diciembre pasado.



El Juzgado Noveno de Distrito en materia Administrativa resolvió declarar insubsistentes los acuerdos legislativos con los que los diputados designaron a Avelino Bravo Cacho y José Ramón Jiménez Gutiérrez. Se solicita al Legislativo argumentar esa elección y no haber valorado la carrera judicial y experiencia del promotor del amparo.



Armando García Estrada, titular de la Cuarta Sala Unitaria del TJAE, explicó que recurrió al juicio de amparo por considerar que no se actuó con legalidad en las designaciones, refirió que en los nombramientos aprobados se antepusieron criterios políticos y que en la evaluación del Comité de Participación Social no se valoró con criterios claros su trayectoria como juzgador.



"Es del dominio público que cuando se trata de la designación de magistrados lo que prevalece es el interés político, no cumplir con los perfiles que demanda la Constitución para ofrecer a la sociedad juzgadores con autonomía e independencia. Lo único que he solicitado es que, por mi situación de tener una carrera judicial, yo estimaba ser acreedor a esa designación como integrante de la Sala Superior", comentó.



El juzgador reconoció que la resolución que obtuvo aún puede ser impugnada por el Congreso o los magistrados nombrados, con lo que el caso se iría a una segunda instancia, sostuvo que si los diputados deciden apelar solo alargarán el asunto que le tocaría enfrentar a la próxima Legislatura.



García Estrada cuestionó la legalidad en la operación de la Sala Superior del TJAE, que desde su entrada en funciones ha contado con solo dos magistrados, ya que por la falta de acuerdos entre los diputados el tercer juzgador no ha sido nombrado.



El Congreso del Estado no ha sido notificado formalmente de la resolución del amparo. Se tiene programado que, en la sesión del pleno del Legislativo estatal, agendada para este jueves se apruebe una tercera convocatoria para seleccionar al magistrado anticorrupción que está pendiente designar. Este espacio ha quedado vacante en dos ocasiones por la falta de consensos entre las fracciones parlamentarias.

