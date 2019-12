Avalarán más deuda para Puerto Vallarta y Zapopan

El Congreso del Estado tiene pendiente dar trámite a solicitudes de los ayuntamientos de Puerto Vallarta y de Zapopan para ampliar su deuda pública. En iniciativa turnada el pasado 25 de noviembre, el municipio costero solicitó autorización para reestructurar su endeudamiento a través de un Fideicomiso público, además de contratar un nuevo crédito por 150 MDP. Según el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), actualmente la deuda de la administración vallartense asciende a 295 MDP y las finanzas municipales se encuentran en semáforo verde.

En el caso de Zapopan, notificó al Poder Legislativo de la intención de contratar nuevo empréstito de hasta 300 MDP pagadero a quince años, bajo los lineamientos de la Línea de Crédito Global Municipal. De acuerdo con la SHCP, el endeudamiento público zapopano asciende a 960 MDP.

"Con las especificaciones de la Ley de Disciplina Financiera, no hay capacidad jurídica de aprobar deuda cuando un Ayuntamiento no tenga las condiciones para hacerle frente. A diferencia del pasado, hoy quien se quiere endeudar debe cumplir una serie de requisitos y si no cumple no puede ni llegar al Congreso para buscar autorización", explicó el diputado Ricardo Rodríguez Jiménez, presidente de la Comisión Legislativa de Hacienda a la que le corresponde analizar estos asuntos.

El legislador de Movimiento Ciudadano detalló que para cumplir con la Ley de Disciplina Financiera el municipio que hace la petición de deuda debe tener buena nota en el semáforo del Sistema de Alertas del nivel de endeudamiento de la SHCP. Zapopan y Puerto Vallarta tienen luz verde en el indicador.

Municipios de Jalisco con más deuda (cantidades en millones de pesos)

Guadalajara 1,786 Zapopan 960 Tonalá 833 Tlaquepaque 583 Puerto Vallarta 295 Tlajomulco 148 Zapotlán El Grande 135 Tepatitlán de Morelos 135 El Salto 120 Ocotlán 87

