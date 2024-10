Avalan leyes de ingresos municipales; incluyen tarifas del SIAPA

El Congreso de Jalisco avaló las leyes de ingresos de 47 municipios del estado, entre ellos, los municipios metropolitanos.

Las modificaciones fueron aprobadas con los votos de Movimiento Ciudadano, PAN, PRI, Partido Verde. En ellas se detallas los cobros e ingresos que pueden recibir los municipios durante el siguiente año, por ejemplo, por concepto de predial, ingresos de agua, entre otros impuestos que son facultad de los municipios.

Sin embargo, hubo reclamos de las bancadas de Morena y Hagamos quienes criticaron las leyes de ingresos de los municipios metropolitanos, en específico, aquellos que están adscritos al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) al señalar que no están publicadas las tarifas por parte del Consejo Tarifario del organismo.

“Señalan como justificación la falta de actualización. Las que tienen aprobadas son las de 2023. No aprobaron (tarifas) de 2024. Aquí van a argumentar que no se están incrementando, pero las administraciones. El Consejo tarifario no envía las tarifas para su integración en la ley de ingresos y no se actualiza cuando este Congreso las actualice hasta los meses de junio o julio”, comentó Enrique Velázquez.

En las leyes de ingresos metropolitanas se especifica que quedarán a la espera de la aprobación de las tarifas:

“Una vez que el Ayuntamiento reciba las propuestas de tarifas de parte del Consejo Tarifario del SIAPA para el Ejercicio 2025, se enviarán al Congreso del Estado en alcance de lo previsto en el presente decreto de conformidad al artículo 101 bis de la Ley del Agua para el Estado de Jalisco y sus Municipios” , se indica en la Ley de Ingresos del municipio de Tlajomulco.

Enrique Velázquez cuestionó el uso político de los legisladores quienes buscarían aprovecharse de ello para autorizar descuentos en los cobros del SIAPA .

El diputado José María Martínez señaló que la mayoría del Congreso ha permitido que el SIAPA cobre tarifas aun sin que estén autorizadas por el Legislativo.

YC