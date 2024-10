Guillermo Méndez Rodríguez tiene solo 15 años, y su familia no sabe nada de él desde el pasado 11 de octubre, cuando salió por la tarde a reunirse con sus amigos en la colonia Fovissste Miravalle, en Tlaquepaque.

Silva, su mamá, contó que hacia las siete del día viernes salió de casa y le dijo que volvía más tarde, y hacia las 11, cuando lo buscó, le dijo que no se preocupara, que estaba bien.

No llegó a dormir, y aunque el sábado siguió diciéndole que estaba bien, sin embargo el domingo ya no respondió.

Fue entonces que el lunes Silvia decidió ir a presentar su denuncia ante la Fiscalía Estatal, y tras las vueltas y vueltas que la hicieron dar, su reporte por fin quedó hecho el día 19, según lo señala la cédula de búsqueda de Alerta Amber, emitida hasta este jueves, casi dos semanas después del último día que se le vio.

Durante esas vueltas Silvia recibió un mensaje del número de Guillermo diciéndole que se lo habían llevado a trabajar, pero que estaba bien. No le dieron mayores detalles. Al día de hoy nadie se ha vuelto a comunicar con ella, según relató la mujer.

“Estoy muy preocupada, triste, desesperada. La verdad ya no sé qué hacer, porque no tengo muchas pistas para saber dónde encontrarlo. Uno de sus amigos me dijo que lo vio el viernes, pero no llegó a donde él se juntaba regularmente”, contó Silvia.

“Mi mayor preocupación ahorita es que esté bien, que no le haya hecho algo. El mensaje que le enviaría a quienes se lo llevaron, si lo tiene alguna persona, que me lo regresen y que no me le hagan daño. Es solo un niño”, añadió la mujer.

Guillermo Méndez mide 1.61 metros y pesa 50 kilos. Tiene ojos grandes color marrón, y entre sus señas particulares tiene un lunar en la mejilla derecha cerca de la nariz y un lunar debajo del labio del lado derecho. También tiene un lunar en la frente del lado izquierdo y una cicatriz en la ceja derecha.

La última vez que se le vio llevaba una playera blanca, sudadera negra con estampado de la bandera de Estados Unidos, jeans y tenis y gorra negra.

Cualquier información que se tenga que pudiera ayudar a dar con el paradero del menor pueden compartirse de manera anónima a los números 33 3030 4949, el 55 5346 2516, el 33 3030 6065 y 33 3145 6314.

