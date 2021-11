Avala IEPC Jalisco “acarreo” en consulta

Paula Ramírez Höhne, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC), dio carta libre a funcionarios para la promoción de la consulta sobre el pacto fiscal tras el reclamo de partidos de oposición ante la intervención del Poder Ejecutivo.

“No veo elementos ilegales para prohibir la promoción de la consulta por parte de funcionarios, me parece que no sólo no tenemos elementos, sino que sería contrario a la propia ley (...) Pero también creo que sería violentatorio de los derechos humanos, muy particularmente de la libertad de expresión que tienen todas las personas incluidos los funcionarios”, señaló la consejera.

Este medio reveló que funcionarios de la Secretaría de Turismo denunciaron coacción de sus superiores para inducir la respuesta en la consulta con la entrega de al menos 20 contactos. De acuerdo con denunciantes, les advirtieron que se podría verificar que sus referidos acudieran a votar. Especialistas consultados vieron en esta práctica un posible desvío de recursos y “acarreo”.

En sesión extraordinaria del Instituto, los representantes del PRI, PAN, Morena, Hagamos, Futuro y PRD pidieron añadir a los lineamientos para la promoción y difusión de la consulta que se prohíba la intervención de funcionarios de cualquiera de los tres niveles.

Los partidos argumentaron que al promover el Poder Ejecutivo este ejercicio, la intromisión de servidores públicos quita certeza y legitimidad al resultado.

“La consulta popular la propuso el Ejecutivo, entonces no es válido que si la propone el Poder Ejecutivo, sean también funcionarios de primer nivel y de diversos niveles quienes estén invitando, promoviendo, induciendo el sentido del voto desde su cargo”, señaló Enrique Velázquez Aguilar, representante del PRI.

Los lineamientos para la consulta señalan en su artículo 18 que sólo el IEPC Jalisco puede realizar la promoción y difusión del ejercicio, y lo prohíbe explícitamente a partidos.

La consejera Ramírez Höhne justificó su postura al enfatizar que la facultad de la promoción y difusión es del Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza integrado, entre otras instancias, por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Poder Ejecutivo.

