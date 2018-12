Autos “huyen” de la jardinera remozada en Av. Plutarco Elías Calles

Hace meses, el Ayuntamiento de Guadalajara remozó el camellón central de la avenida Plutarco Elías Calles, tras la ampliación del colector pluvial que corre por debajo de esa arteria. Sin embargo, en uno de los tramos una jardinera sobresale del camellón y en una curva, por lo que conductores y vecinos ven allí un riesgo de accidente.

“Sobre todo en la noche, no se distingue por la lámina, pierde uno como su guía, la visión. Que cuando menos la pusieran de amarillo porque, además, cuando llueve ni sabe uno dónde quedó el camellón, y como ni siquiera está balizada la calle”, advirtió Adriana Bejarano, una conductora que habitualmente recorre esa zona del Oriente tapatío.

Arturo Llama, un taxista, también cree que esa estructura es muy peligrosa, dado que la velocidad de circulación es de hasta 60 kilómetros por hora y está en curva. Ésta fue pintada de color verde oscuro, poco visible en las noches. “Puede pasar un accidente porque el que va manejando no ve el pico y puede chocar el carro y lastimar a la persona”.

A él le gustaría que remediaran ese potencial objeto de peligro, pero tiene pocas esperanzas. “Para que lo haga el Gobierno está muy canijo, de verdad”.

Pero también hay quien cree que no existe problema, como es el caso de Carmen Ceballos. “A mí se me hace normal, nada más con tiempo hay que tomar su distancia; no creo que sea necesario modificarlo”.

Evodio, un vecino de un local comercial, aclaró que aún no ha visto que ocurra un accidente, pero no duda que pueda pasar en el futuro, por lo que hizo lo que las autoridades no han hecho: resaltarla un poco.

“Sí se ve peligrosa. Entonces, desde que la hicieron le puse dos papeles brillositos. Así, cuando viene un auto en la noche se iluminan como espejos. Yo nada más se los puse de onda, pero nadie ha chocado”, afirmó.