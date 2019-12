Aún faltan vacunas contra la influenza en centros de salud

En algunos centros de salud aún faltan vacunas contra la influenza, pese a que desde el pasado jueves la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) anunció que a partir del 6 de diciembre las unidades con prioridad ya tendrían las dosis.

De los 30 centros señalados como principales en Zapopan, Tlaquepaque, Guadalajara, Cuquío, El Salto, Zapotlanejo, Tonalá, Ixtlahuacán de los Membrillos, Ixtlahuacán del Río, San Cristóbal de la Barranca y Tlajomulco, dos confirmaron que aún no las recibían hasta las 11 de la mañana de este día: Las Pintitas, en El Salto, y Hogares de Nuevo México, en Zapopan.

Aunque aseguraron que sí las recibirían en el transcurso del día.

Hace cuatro días, la SSJ anunció en un comunicado que arribaron 335 mil 830 dosis de vacunas contra la influenza, correspondientes a la tercera entrega programada por parte de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

"El biológico anti-influenza se comenzó a distribuir de manera inmediata para asegurar su disponibilidad a la población que así lo requiera", indicaron, además de que se le daría prioridad a las siguientes unidades para que contaran con el biológico desde el 6 de diciembre:

Cuquío Cuquío

El Salto El Salto

El Salto Pintitas

Guadalajara La Aurora

Guadalajara Echeverría

Guadalajara Lázaro Cárdenas

Guadalajara CS. No. 1

Guadalajara CS. No. 3

Guadalajara CS. No. 4

Ixtlahuacán de los Membrillos Ixtlahuacán de los Membrillos

Ixtlahuacán del Río Ixtlahuacán del Río

San Cristóbal de la Barranca San Cristóbal de la Barranca

Tlajomulco Tlajomulco

Tlajomulco Santa Cruz del valle

Tlaquepaque San Pedrito

Tlaquepaque Las Juntas

Tlaquepaque Rosales

Tlaquepaque Santa Anita

Tonalá Tonalá

Tonalá El Rosario

Tonalá Loma Bonita

Zapopan Santa Ana Tepetitlán

Zapopan Zapote

Zapopan Constitución

Zapopan Martinica

Zapopan Arrollo Hondo

Zapopan Hogares de Nuevo México

Zapopan Hospital General de Occidente

Zapopan Hospital General de Zapopan

Zapotlanejo Zapotlanejo

IM