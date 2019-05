Atendemos recomendación de CEDHJ, pero no habrá disculpas: Alfaro

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, consideró que su administración no tiene razones para disculparse por el trato indigno en el manejo y conservación de cadáveres en tráileres del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), debido a que esta situación no sucedió en el actual gobierno.

El 20 de mayo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 10/2019, en la que consideró que la Fiscalía General del Estado y el IJCF debería disculparse públicamente con familiares y colectivos por el incumplimiento en los protocolos de manejo de cuerpos, así como por agraviar derechos humanos en la crisis que llevó al uso de camiones para resguardar cadáveres.

“Vamos a atender la recomendación, pero nos parece inapropiado pedir disculpas por algo que nosotros no hicimos (...) le pedí a la Secretaría General de Gobierno que revise completa y yo adelantaría que vamos a atenderla, pero ese punto no es la ruta porque no es responsabilidad de ese gobierno”, declaró el gobernador.

Entrevistado durante la inauguración del Encuentro Nacional de Diputados y Diputadas Locales por la Movilidad (Endimov), Enrique Alfaro, aseguró que ya se comunicó con Alfonso Hernández Barón, ombusdman de la CEDHJ, para atender la recomendación y resolver el problema, pero no para que Fiscalía o Ciencias Forenses emitan una disculpa

“Nunca he desatendido una recomendación de Derechos Humanos, pero me parece que eso es lucimiento personal”, puntualizó Alfaro. “Hay que serenarse y apostarle, como he planteado al Presidente, en generar resultados para Jalisco y no dedicarnos a mandarnos mensajes en ruedas de prensa”.

En otros temas, el ejecutivo estatal dijo tener la confianza en entregar la Línea 3 del Tren Ligero en diciembre de este año, y para arrancar la Línea 4 a Tlajomulco en el 2020.

Respecto al brote de la bacteria Leclercia Adercaboxylata, con 62 casos registrados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Alfaro considero que primero debe determinar la responsabilidad de SAFE Centro de Mezclas en la propagación de este brote, antes de generar alguna sanción o castigo.

“Hasta que no se descarte que haya sido la responsabilidad de un laboratorio, no podemos adelantar una posición, pero si ese fuera el caso, por supuesto que tendría que haber una postura firme del gobierno y una sanción contundente a la empresa”, mencionó.

Arranca Encuentro Nacional por la Movilidad

Con el propósito de llegar a acuerdos nacionales en temas de movilidad como regulaciones del transporte público, de carga y transporte privado, este sábado dio inicio el Encuentro Nacional de Diputados y Diputadas Locales por la Movilidad (Endimov).

El evento será este 25 y 26 de mayo, con la asistencia de más de cien diputados de 26 estados de la República, excepto aquellos con alguna contienda electoral inminente como Puebla.

“Se busca homologar criterios a nivel nacional para trabajar de manera coordinada en temas de movilidad”, declaró Jonadab Martínez, diputado local por Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco.

El legislador enumeró cinco puntos principales que se discutirán en el Encuentro: seguro vehicular obligatorio con pólizas de cobertura suficientes, protocolos para expedir licencias, inclusión de Empresas de Redes de Transporte (ERT) como Uber en estados donde no operen, regulación de transporte público y regulación transporte de carga.

Durante el evento protocolario de inauguración, el gobernador Enrique Alfaro expuso la política estatal de reordenamiento de transporte público, y adelantó que las concesiones deben estar ordenadas al 100 por ciento en un mes. Así mismo, oficializó el subsidio de 310 millones de pesos a transportistas para la instalación del pago electrónico en sus unidades.

LEE OTRAS NOTAS RELACIONADAS AQUÍ

https://www.informador.mx/Avalan-fondos-para-estudios-de-Linea-4-hacia-Tlajomulco-l201905240001.html

NM