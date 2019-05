Avalan fondos para estudios de Línea 4 hacia Tlajomulco

El gobernador Enrique Alfaro anunció que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) admitió el registro del proyecto de la Línea 4 (L4) del Tren Ligero de Guadalajara. La Unidad de Inversiones autorizó un monto inicial de 135 millones de pesos para los estudios de viabilidad, además de que el Gobierno del Estado hará lo propio con 15 millones más.

“Después de casi 10 años de haber puesto el tema sobre la mesa, con el apoyo del Presidente de México, se logró que finalmente se registrara el proyecto de Línea 4 a Tlajomulco”, precisó el mandatario estatal. Con el registro y los recursos, Jalisco realizará estudios de factibilidad técnica, ambiental, legal y económica.

Alfaro añadió que la inversión se ejecutará en los próximos meses. La meta es que la etapa de estudios concluya este año, de tal forma que las obras civiles inicien en 2020, una vez concluida la Línea 3. Agregó que ya arrancaron los trabajos de topografía y las negociaciones con Ferromex para la liberación de derechos de vía.

El plan inicial es que la L4 llegue hasta el Centro de Tlajomulco y esté conectada con dos líneas BRT: el Peribús y el Macrobús. “Es un compromiso que tenemos (con los habitantes de Tlajomulco) y está en ruta de cumplirse”, comentó el gobernador.

Prometió que la nueva línea quedará terminada este mismo sexenio. “Es una obra mucho menos complicada que la Línea 3 en términos técnicos. Eventualmente podemos hablar de un horizonte de, máximo, tres años para terminarla”.

De nuevo, los trabajos de esta cuarta línea de tren ligero en la ciudad serán ejecutados por el Gobierno federal. Enrique Alfaro adelantó que se busca que “casi todas las estaciones sean a nivel. Es decir: ni subterráneas ni elevadas”.

Nuevo modelo de transporte, “cueste lo que cueste”

En la presentación de las cinco nuevas rutas adheridas al modelo Mi Transporte, el gobernador aseguró que se retirarán las concesiones, “cueste lo que cueste”, a los transportistas que no se sumen. “Aquel personaje que intente someter al interés público con el interés particular va a darse cuenta que esa historia ya se acabó. No soy dado a amagar o a amenazar, pero el mensaje es muy claro: el que no quiera trabajar bajo el modelo que se acordó, no que impuso el Gobierno, que de una vez entienda que se le acabó el 20”.



Proyectan la Línea 4 desde Fray Angélico hasta Tlajomulco

El plan inicial para la Línea 4 (L4) del Tren Ligero proyecta que ésta vaya desde la estación Fray Angélico del Macrobús, hasta la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Sin embargo, aún está pendiente realizar los estudios de factibilidad económica, ambiental, técnica y legal para realizar la obra.

La ficha técnica de este proyecto señala que el trazo conectará a tres municipios de la zona metropolitana: Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque y Guadalajara.

Los estudios de preinversión tendrán un costo total de 29 millones 903 mil 808 pesos, de los cuales el Gobierno del Estado invertirá 50.2 por ciento. Estos se realizarán entre junio y julio, y los 150 millones de pesos que aportarán Federación y Estado se destinarán no sólo a estudios, sino a proyectos de arranque.

La proyección es que la L4 tenga 19 kilómetros de extensión, contará con trenes ligeros que transitarán a una velocidad de 40 kilómetros por hora sobre vías con rieles, confinadas o exclusivas.

De acuerdo con el proyecto de inversión, habrá nueve estaciones que contarán con prepago electrónico. Además de Fray Angélico, algunos de los puntos en donde se proyecta colocar las estaciones de esta nueva línea son los cruces de: Periférico y Ferrocarril (donde interceptará con el Peribús) , Adolf Horn y Ferrocarril, Camino Unión del Cuatro y Carretera a Tlajomulco, y concluirá en Constitución y Carretera a San Miguel Cuyutlán.

Este proyecto representa “beneficios en materia de movilidad para que habitantes de la zona Sur-Oriente del área metropolitana (principalmente de Tlajomulco y Tlaquepaque) puedan desplazarse a la zona Centro de Guadalajara.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez estimó: “con todo el sistema operando, incluyendo el Peribús, atenderemos a 400 mil usuarios diarios”.

La Línea 3 está dentro de agenda

En abril, durante una visita que hizo a la Entidad, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las obras de la Línea 3 del Tren Ligero estarán terminadas a finales de este año.

Y sobre el avance que registra esa promesa, el gobernador Enrique Alfaro confirmó que los calendarios que se fijaron se están cumpliendo.

“Creo que se está trabajando bien, estamos llevando un corte de avances cada 15 días y la información que tengo es que se va cumpliendo con el cronograma que las propias empresas le entregaron al Presidente de México”, comentó el mandatario estatal.

Para la conclusión de las obras, que iniciaron en 2014, el Gobierno federal destinó cuatro mil 500 millones de pesos que provienen de los excedentes en las recaudaciones de impuestos.

Las obras de la Línea 4 que ayer anunció el gobernador iniciarán una vez que se dé por terminada la Línea 3. Por ello es que se espera arrancar hasta el próximo año. Y una vez terminadas, ambas vías sumarán 40.5 kilómetros de rutas de transporte masivo a la metrópoli.

“No podemos parar el trabajo de una ciudad que sigue en pleno crecimiento y que necesita un transporte a la altura de las demandas de sus habitantes”, recalcó el mandatario estatal.

En 2013, Ismael del Toro —entonces alcalde de Tlajomulco— impulsó la construcción del tren hacia Tlajomulco, un proyecto que fue considerado inviable. EL INFORMADOR/Archivo

Llega una década después

Desde hace 10 años se tenía contemplada una línea del Tren Ligero para el municipio de Tlajomulco. En diciembre de 2009, el entonces gobernador, Emilio González Márquez, hizo el primer anuncio de su construcción.

Esa línea sería la tercera, y se proyectó para construirse desde Santa Fe, en Tlajomulco, hasta la Estación de Periférico Sur de la Línea 1 en la avenida Colón. El proyecto nunca se concretó.

Pero esa no fue la única vez que se prometió una línea para conectar Tlajomulco con el resto de la urbe. En 2013, el entonces presidente municipal, Ismael del Toro, aseguró que el proyecto de una línea para el Sur de la metrópoli ya había sido registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La conclusión de la entonces Secretaría de Movilidad fue que, de acuerdo con estudios, era “inviable” el trazo de este proyecto y aseguró que no se había hecho el registro ante Hacienda. Por ello, al final se decidió construir el trazo en la diagonal Zapopan-Guadalajara-Tlaquepaque.