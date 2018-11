Aspirantes a Fiscal comparecieron ante Comité de Participación Social Anticorrupción

Para presentar los planes de trabajo que aplicarán en caso de ser designados como Fiscal General del estado, los tres aspirantes propuestos para ocupar el cargo por el Gobernador electo, Enrique Alfaro, comparecieron ante el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción (CPS).

Salvador González de los Santos, Rodrigo Lazo Corvera y Gerardo Octavio Solís Gómez; dispusieron de 15 minutos para hacer un planteamiento general y luego responder preguntas de los consejeros. Los candidatos coincidieron en que urge recuperar la confianza de la sociedad en las dependencias de procuración de justicia, hacer más eficientes los procesos para la presentación de denuncias y combatir la corrupción.





El ex procurador Gerardo Octavio Solís afirmó que su experiencia en el cargo es una ventaja que tiene, aseveró que en caso de ser nombrado no llegará a analizar cómo están los problemas sino a emprender acciones basado en los diagnósticos disponibles. Calificó como necesaria la reforma a la Fiscalía para separarla de la Secretaría de Seguridad. El también ex gobernador presentó su plan de trabajo respondiendo a los 23 puntos planteados por la plataforma #FiscalíaQueSirva, Calculó que requeriría un presupuesto aproximado de 5 mil millones para ejecutar los planes de cambio en la dependencia.

En su turno, Salvador González de los Santos, también ex procurador estatal, argumentó que la procuración de justicia requiere planeación, investigación con estrategia y quien la dirija con liderazgo. Como principal propuesta refirió reducir el tiempo para presentar una denuncia a máximo 45 minutos, actualmente es de casi dos horas, sostuvo que para lograrlo se requiere capacitación y recurrir a la tecnología. También mencionó fortalecer las unidades de investigación y los métodos alternos para la solución de problemas, supervisión y controles para revisar el trabajo del personal como mecanismo para combatir la corrupción.



El abogado y académico, Rodrigo Lazo Corvera, afirmó que ser el único aspirante sin experiencia previa en el servicio público le da ventaja. Expuso como parte de sus propuestas conformar un consejo técnico que genere áreas de capacitación y actualización para los Ministerios Públicos y establecer el servicio civil de carrera ministerial. Además de aplicar esquemas de priorización de delitos. Añadió que no se requiere cambiar a todo el personal de la dependencia, pero subrayó que es necesario capacitarlos, revisar su trabajo y generar sanciones si incurren en excesos.



Freddy Mariñez Navarro, presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción (CPS), explicó que la evaluación que hacen se basa en cuatro aspectos; primero el análisis curricular de cada aspirante, la presentación de su declaración de intereses, revisión de su plan de trabajo y las entrevistas. El Comité recibió a través de su página de internet alrededor de 50 preguntas que ciudadanos plantearon a los candidatos.

Tras las entrevistas el Comité elaborará su evaluación que remitirá la próxima semana al Gobernador electo.



SABER MÁS

De acuerdo con lo que establece la Constitución estatal, para elegir al Fiscal General del Estado, el Gobernador someterá a consideración del Congreso una terna. Para nombrar al Fiscal se requiere el voto de al menos las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Legislatura (25 votos). Quien resulte electo Fiscal será nombrado por un periodo de siete años.

LS