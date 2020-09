Asesina a su mujer y luego se dispara, en Tlaquepaque

La noche de este lunes un hombre asesinó a balazos a su pareja sentimental en la colonia Parques de Tlaquepaque, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

De acuerdo con lo reportado por la policía Municipal, los hechos ocurrieron dentro de un domicilio ubicado sobre la calle Tierra Grande, con el cruce más cercano a la calle Zalatitán.

En el sitio los oficiales encontraron los cuerpos de dos personas: una mujer y un hombre con un disparo en el cráneo; según lo reportado por vecinos a las autoridades, la pareja había discutido y el hombre durante el pleito le disparó, para después lesionarse a sí mismo en la cabeza.

Aunque no fue confirmado por las autoridades, de manera extraoficial se informó que el individuo formaba parte de una conocida empresa de Seguridad Privada. La policía de Tlaquepaque señaló que “los hijos de la mujer no saben en qué trabajaba, pues al parecer, no vivían juntos”.

Los cuerpos fueron llevados a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que sean reconocidos oficialmente por sus familiares. El Ministerio Público se encargará de realizar las averiguaciones correspondientes para determinar lo ocurrido.

De enero a Julio en Jalisco fueron asesinadas 150 mujeres, de las cuales, solo en 34 de los casos se pudo acreditar la investigación bajo el protocolo de feminicidio, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

JL