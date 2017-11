Arturo Zamora, el mejor perfil para la gubernatura: Aristóteles

Un día después de que el priismo nacional cerró filas a favor de José Antonio Meade como candidato tricolor a la Presidencia, el gobernador Aristóteles Sandoval destacó que el mejor priista para competir por el Gobierno de Jalisco es Arturo Zamora, presidente de la CNOP y senador con licencia.

“Yo creo que Arturo Zamora es el que está mejor posicionado. Y Arturo Zamora, en primer lugar, debería ser el candidato si él quisiera. Ahora eso lo debería decidir el PRI, no el gobernador, el gobernador es uno más”, dijo el mandatario estatal hoy, al término de un evento en el marco de la FIL Guadalajara.

Hasta ahora, el gobernador no había hecho pública una postura sobre perfiles tricolores para la candidatura al gobierno estatal. Incluso, no ha emitido comentarios sobre la aspiración de su ex colaborador cercano, Eduardo Almaguer, quien dejó la Fiscalía General para buscar la candidatura tricolor al gobierno estatal.

En días recientes, Zamora pidió no ser descartado como abanderado tricolor al Gobierno de Jalisco. Señaló que todo dependía de quién sería el candidato presidencial, el cual, todo indica, será José Antonio Meade.

Como dirigente de la CNOP, Zamora fue uno de los priistas que levantó la mano a Meade en su recorrido entre sectores populares del PRI.

Otros tricolores que han expresado su interés por competir por la gubernatura son Héctor Pizano, presidente del PRI en Jalisco, y el propio Miguel Castro, quien apenas dejó la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del estado.

Por otro lado, el gobernador aseguró que Meade realizando una alianza con la ciudadanía, ganará las elecciones a la presidencia en 2018. Precisa que actualmente el PRI cuenta con unidad y con la mira puesta al desarrollo del país.

"Estoy seguro de que si José Antonio Meade es el candidato con una alianza que tendrá que hacer con la ciudadanía, que es la más importante, va a ganar la presidencia de la república".

NM