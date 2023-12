Con los autores materiales del homicidio de Aristóteles Sandoval prófugos, sin autores intelectuales detenidos y los participantes del encubrimiento liberados, este lunes se cumplieron tres años del asesinato del exgobernador. Sin embargo, las autoridades reiteran que el caso está resuelto.

“No hay una sentencia, que resuelva quiénes fueron, por qué lo hicieron. Si hay órdenes de aprehensión, ¿por qué no los detienen?”, cuestionó Leonel Sandoval Figueroa, padre del finado.

En enero de 2021, la Fiscalía de Jalisco identificó con imágenes a un hombre y una mujer como los responsables del crimen; ambos tienen orden de aprehensión, pero siguen libres.

El Dr. Francisco Jiménez Reynoso, especialista en Seguridad Pública, dijo que podría ser un crimen de Estado, por la tardanza de las autoridades en atender, pese a estar a minutos de distancia y la opacidad acerca del móvil.

El Gobierno federal reportó en abril de 2022 que Saúl Alejandro Rincón Godoy, alias el “Chopa”, fue abatido por el Ejército en un enfrentamiento. Las autoridades estatales señalaron al fallecido como el autor intelectual.

Su cuñado, el “Moy” fue arrestado por las fuerzas federales en ese evento. Pese a que las autoridades de Jalisco lo ubican como cómplice del magnicidio, sigue sin sentencia relacionada a este delito.

Los únicos detenidos por las autoridades estatales fueron 13 meseros del bar donde ocurrió el crimen, quienes limpiaron el espacio por orden del dueño, conocido como “Manu Vaquita”, a quien también detuvieron. Todos están libres, luego de condenas de 30 días de cárcel sólo por encubrimiento.

Pese a lo anterior, el Gobernador de Jalisco reiteró está mañana lo que dijo hace un año, “está aclarado el caso”, además presumió tener comunicación constante con la familia de Aristóteles.

Leonel Sandoval, padre del exgobernador, criticó la postura del actual mandatario Enrique Alfaro, que ha señalado que el caso está aclarado. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Hay inacción de las autoridades

Leonel Sandoval desestimó que el gobierno de Jalisco no supiera los nombres de los autores materiales y calificó como incorrectas las declaraciones del mandatario.

“El Estado tiene toda la fuerza para resolver estás situaciones y más. Me parece que no es correcto lo que dice el gobernador por respeto a la sociedad, al pueblo y en general a la comunidad académica y jurídica”, comentó Sandoval Figueroa.

Al respecto, el Dr. Rubén Ortega, miembro del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara, dijo hay una falta de voluntad política para resolver el caso.

“La corrupción genera la negligencia y la inacción del gobierno. La opacidad para revelar el móvil se debe a la falta de un alto grado de respeto al Estado de Derecho y a la moral”, explicó.

Agregó que desde que las autoridades fallaron en la aplicación de protocolos el día de los hechos, permitiendo la huida de los criminales y la limpieza del lugar, es evidente la falta de voluntad de las autoridades.

Las autoridades les dieron tiempo a los autores para limpiar la escena del crimen, no hubo detenidos de los autores materiales, no hubo persecución y monitoreo de cámaras de los causantes ¿Por qué si hay órdenes de aprehensión, no se han ejecutado? y ¿Por qué no han informado del motivo del homicidio?”, añadió Jiménez Reynoso.

Laura Haro, amiga y compañera de partido de Aristóteles Sandoval. EL INFORMADOR/H. Figueroa

Destacan lado humano de Aristóteles Sandoval

Este lunes fue oficiada una misa en el templo de San Juan Macias, ubicado sobre avenida Acueducto, en la colonia Puerta de Hierro, donde acudió familia, amigos y políticos.

Al finalizar la misa, la madre del fallecido comentó estar consolada de ver los recuerdos que comparten de su hijo los amigos de Aristóteles.

“Yo Seguido hablo con él (Aristóteles) y le digo que estoy contenta con todo lo que hizo. Ya vieron ustedes aquí en misa, muchos amigos, extrañándolo, no tanto como yo. Creo que él cumplió con la misión que Dios le asignó”, dijo Margarita Sagrario Díaz.

Laura Haro, amiga y compañera de partido de Aristóteles Sandoval, dijo que era un hombre generoso y que su legado es inspiración de jóvenes y de sus amigos.

“Yo platiqué con él el 13 ee octubre con una platica álgida, quedó un encuentro pendiente, para definir lo que haríamos con los jóvenes del partido”, dijo Haro sobre los últimos proyectos de Sandoval en el PRI.

La aspirante a la gubernatura mantuvo su llamado a que las autoridades aclaren su homicidio.

“Aristóteles como gobernador y como persona se comportó increíble conmigo, tanto él como Lorena (su esposa), fueron cercanos y de gran apoyo”, declaró Pablo Lemus.

El precandidato emecista también asistió a la misa para manifestar su apoyo a la familia del exgobernador, dijo que lo hizo a manera de agradecimiento.

Jalisco, principal zona de violencia

Esta entidad federativa se encuentra en la quinta posición con más homicidios registrados en el país en este 2023, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública del gobierno de México.

En el estado se han contabilizado 2 mil 275 investigaciones por asesinatos en los primeros 11 meses del año.

Según estos mismos datos, Jalisco es la tercera entidad con más delitos contra la vida y la integridad corporal de este año, la Fiscalía de Jalisco ha abierto 14 mil 123 carpetas de investigación por homicidio en lo que va de los primeros 11 meses del años, sólo por debajo de Guanajuato y el Estado de México.

Esto pese a que las autoridades presumieron haber reducido un 26.8% de los homicidios en comparación con 2018 y un 61% de los delitos en general.