Aquí no hay verdades históricas, aquí hay un asunto al escrutinio de todos: Aristóteles

Entre el trabajo científico del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses e investigadores en el caso de los estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá, no hay punto de comparación con la historia presentada de los 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, manifestó el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ante las dudas generadas en algunos actores sociales por el antecedente de rechazo a la versión oficial.

"Hubiera sido quien hubiese sido, hubiéramos ido por él, pero hoy sabemos que fueron miembros de una organización criminal. Es lamentable que a la ligera se comience a especular".

Tal es una de las consideraciones que el titular del Ejecutivo dio en entrevista a Jaime Barrera, colaborador de esta casa editorial, para su programa “Desde la Barrera”, en Canal 44.

- Hay quien dice, rememorando el caso de Ayotzinapa, que es la verdad oficial fabricada por el Estado y quieren peritos independientes.

- Hay muchas diferencias. La primera es que desde el primer momento he dado la cara, he coordinado los esfuerzos desde la búsqueda, he estado cerca de las familias de los tres desde el inicio. Otra diferencia es que hay detenidos, pero además los dictámenes técnicos, periciales, los puede revisar cualquier perito certificado a nivel nacional, internacional. Entonces, como puedes ver, aquí no hay verdades históricas, es un asunto que está al escrutinio de todos. Al vivir eso con tanta sensibilidad no se puede comparar con lo más mínimo. Es un asunto donde hay responsables y vamos a dar con todos.

- Había la exigencia de investigar y esclarecer estas desapariciones, el lunes pasado se esclareció, sin embargo hay mucha duda, incredulidad, no se cree en la investigación.

- Efectivamente, el crimen organizado ha logrado debilitar y generar las condiciones para la pérdida de confianza en las instituciones. Yo puedo decirles que este caso tan doloroso ha sido una investigación muy cuidada con los mejores elementos, no escatimamos tiempo ni recursos. Nosotros presumimos que la carpeta de investigación deviene de más de 400 diligencias, un sinnúmero de testigos, declaraciones que nos llevaron a dar con los responsables.

- Grupos que le dan seguimiento a los temas de seguridad dicen que la investigación dice cosas que no son.

- Hay la solicitud para que lleguen peritos independientes.

- Lo que exigen, lo puse a disposición. Las familias han estado cerca de nosotros, lo que quieren es dar con sus hijos. Yo les ofrecí a las familias que se acercaran con profesionales, con expertos, incluso a través de la Ley de Víctimas el Gobierno puede ayudar con recursos.

- Dices que no tirarás la toalla. Ayer (jueves) todavía en la noche circuló mucho en redes que estabas a punto de pedir licencia.

- Es todo un coctel, llega en un momento en que hay un proceso electoral, por supuesto ahora todo se politiza. Estoy consciente de la demanda de los estudiantes, ciudadanos que exigen paz, seguridad, creo que es lamentable cuando alguien quiere sacar raja política.