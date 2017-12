Apuesta MC por no cambiar terna para Zar Anticorrupción

El coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro, abrió la posibilidad de que el Congreso del Estado elija la próxima semana al Fiscal Anticorrupción de la terna que presentó el Gobernador, aunque el mandatario estatal pidió dejar sin validez su propuesta para mandar otra. El legislador afirmó que la petición del Ejecutivo no tiene validez jurídica y se archivará.

"Nosotros apostamos porque el proceso de elección del Fiscal se resuelva en definitiva en la próxima sesión. Encontramos que de los tres perfiles se puede buscar a la persona idónea para que esté al frente", comentó.

El diputado emecista dijo que para su fracción la evaluación hecha por el Comité de Participación Social (CPS) no será determinante y podrían votar por un aspirante que no haya aceptado presentar el caso práctico, ni la declaración de intereses. Aunque dijo que no demerita el trabajo hecho por el CPS, sostuvo que lo principal para tomar su decisión es la probidad y calidad moral de quien sea nombrado.

"De esos perfiles hay que analizar su trayectoria, su calidad moral, su probidad. Es mucho más importante para elegir el perfil de Fiscal la trayectoria personal que el examen técnico", explicó.

El legislador emecista insistió en que la propuesta del Gobernador es legal, aunque uno de los aspirantes, Adrián Talamantes Lobato, no haya participado en la evaluación del Comité de Participación Social (CPS) pero no confirmó si la fracción de MC votará por ese perfil. Argumentó que los tres candidatos cumplieron con los requisitos de ley por lo que son elegibles.

"Yo veo con mucha claridad que la terna que envió el Gobernador cumple con los tiempos y los requisitos legales, las personas que integran la terna pues tienen todos los requisitos de la convocatoria. Ha habido una intentona de cambiar la terna de detener este proceso, eso nos llevaría a un riesgo jurídico de que esto se vaya a tribunales y se quede completamente empantanado", insistió el emecista.

El pasado jueves, luego de recibir la petición del Gobernador para invalidar su terna, el coordinador de la fracción del PRI, Hugo Contreras, aseveró que su fracción no votará por el candidato que no participó en la evaluación del comité. Para designar al zar anticorrupción se requieren al menos 26 votos, lo que implica acuerdo entre las fracciones parlamentarias pues ninguna tiene la mayoría.

SABER MÁS

En la terna presentada por el gobernador se incluyó al aspirante a Fiscal Anticorrupción Adrián Talamantes, que no participó en los criterios de evaluación realizados por el comité que consistieron en resolver un caso práctico y presentar declaración de intereses. Los otros dos perfiles considerados son Lilia Iris Morán Ferrer, actual secretaria ejecutiva para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia y Rogelio Barba Álvarez, académico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.

LS