Aplican multas por no entregar información sobre "A Toda Máquina"

La Fiscalía Anticorrupción del Estado solicitó que se apliquen multas por el retraso en la entrega de información que ha requerido, como parte de la investigación que llevan a cabo del programa “A Toda Máquina”, informó el fiscal, Gerardo Ignacio de la Cruz Tovar.

El funcionario no especificó qué áreas fueron las sancionadas, pero detalló que se han ejecutado 11 actos de investigación para obtener la información y en los casos en los que no tuvieron respuesta recurrieron a medidas de apremio como multas.

“En algunas (solicitudes de información) no nos han respondido; algunas estamos haciendo uso de los medios de apremio. Quienes no nos contestaron, la ley nos faculta a establecer un determinado número de unidades de medida (UMA) como una sanción administrativa, una multa… Ya hubo tres multas; no se puede decir públicamente (contra quién) porque son parte de la investigación. No podemos evidenciar a quiénes les estamos pidiendo información”, comentó.

López Obrador minimiza los señalamientos

Cuestionado sobre los señalamientos de presuntas irregularidades en la licitación del programa “A Toda Máquina”, el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, refirió que en su pasada visita a Guadalajara le presentaron el asunto y no se detectaron irregularidades.

El Mandatario se pronunció porque se deje correr la investigación y se deslinden responsabilidades en las instancias correspondientes. “Aquí podemos denunciar, porque además hay libertad plena, pero va a hacer la autoridad competente porque no es aquí un tribunal, o sea, eso corresponde a las autoridades hacer la investigación, pero se toma nota. Sí es importante que aquí se den a conocer todas estas cosas”, comentó el Mandatario.