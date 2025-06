Ayer el gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado en el que fichaba a varios líderes criminales por diversas operaciones del crimen organizado, entre ellos Nemesio Oseguera alias "El Mencho", pero también a dos personas supuestamente ligadas con el Rancho Izaguirre y el asesinato de la creadora de contenido, Valeria Márquez, sin embargo, el gobierno de Jalisco no los tiene en el radar.

En el primero de los casos el Departamento de Estado de EU señala a Gonzalo Mendoza Gaytán como un "miembro de alto rango del Cartel Nueva Generación", encargado del rancho y quien "ordenó a sus tenientes entrenar a los nuevos reclutas del cartel y matar a quienes desafiaran sus órdenes".

Sin embargo, de acuerdo con el fiscal del Estado, Salvador González de los Santos, el sujeto no figura, por lo menos, en las indagatorias que se siguen desde la Entidad, y recordó que es la Fiscalía General de la República (FGR) quien atrajo la investigación respecto del rancho de Teuchitlán.

"De acuerdo a las investigaciones y a los detenidos que nosotros tenemos, desde luego que no se advierte, al menos en la carpeta que nosotros tenemos, el personaje que mencionan. Esta parte de información, básicamente quien la trabaja y está trabajando, o ya la trabajó, desde luego es la FGR. Hay que recordar que ellos también iniciaron una carpeta de investigación, tienen una carpeta de investigación, en la que han trabajado esta parte, y ellos pudieran en un momento dado, precisar respecto a los nombres que aparecen ahí y que estaban encargados en el rancho, y quienes eran los que básicamente administraban ese rancho.

El fiscal aprovechó para recordar que fue precisamente la Fiscalía de Jalisco quien detuvo y consignó a 10 de las personas quienes se encontraron en ese sitio en septiembre pasado, cuando fue descubierto, inicialmente, este predio.

"Ya estamos en etapa de juicio, ya tenemos fecha para etapa de juicio, y es la parte que nosotros estamos investigando, respecto al hecho en sí de cuando entró la Guardia Nacional y de todas estas personas", señaló González de los Santos.

Sobre el caso de la creadora de contenido, Valeria Márquez, el Departamento de Estado de EU señala a Ricardo Ruiz Velasco, alias "El RR", como" el principal sospechoso del feminicidio de su presunta pareja", además de ser "un alto oficial del cartel, cercano a 'El Mencho', implicado en asesinatos de alto perfil en México durante más de una década".

En este sentido, el fiscal de Jalisco refirió que si bien hasta el momento no se tiene mención del "RR" dentro de las indagatorias que se siguen desde Jalisco y las entrevistas hasta ahora recabadas, tampoco puede descargarse alguna posible relación o parentesco entre Valeria y el criminal.

"Desde luego que no podemos descartar nada. Y, sin embargo, lo que comentaba es que no tenemos algún dato, una entrevista, una evidencia, que nos lo haga así saber. Desde luego que no podemos descartar nada, si tuvo o no alguna relación con esta persona, pero insisto, en la carpeta no tenemos de ninguna información a ese sentido", afirmó el fiscal.

Respecto del comunicado emitido en general por el Departamento de Estado de EU, el coordinador general Estratégico de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada, refirió que muy probablemente se trate de información señalada en trascendidos o en medios de comunicación.

"Me parece que esa información que estuvimos leyendo, han sido trascendidos, al menos en Jalisco también, que algunos medios mencionaban la participación de estas personas. Pero para nosotros, la legislación mexicana nos obligan hacer las investigaciones adecuadamente, a integrar las carpetas con los elementos de prueba objetivos que se presenten. Y al día de hoy esas carpetas se siguen integrando para todos los casos que se mencionaron, y las autoridades correspondientes, tanto las autoridades federales para diversos casos como el de Teuchitlán, que lo tiene la FGR, y otras que en su caso pudiera tener la fiscalía estatal.

Pero reitero, nosotros en Jalisco la autoridad investigadora no hace eco de algún trascendido o de alguna publicación de cualquier medio. Reitero, nuestra verdad tiene que ser una verdad legal", afirmó el coordinador.

Por último, indicó que desde Jalisco se tiene muy buena coordinación y comunicación con las autoridades estadounidenses, por lo que, de llegar a requerir cualquier información al respecto de estos casos, o de cualquier situación en general, se mantienen abiertos los canales para compartirla.

