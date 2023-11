La presidente municipal de Amacueca, Luz Elvira Durán Valenzuela, se encuentra en el último año de Gobierno, cargo que ocupa desde el año 2018 y que refrendó en las elecciones de 2021.

Durante su gestión, destacó la inversión en obra pública y otros programas por más de 300 millones de pesos, que incluyen renovación y construcción de obras en materia de infraestructura vial, el centro de salud e intervención de escuelas del municipio.

“Estamos interviniendo la unidad deportiva de Amacueca que tendrá una inversión de 14 millones de pesos. Se estará renovando el ingreso, los baños, las canchas de frontenis, se le va a colocar pasto natural a la cancha porque no contaba con pasto, se van a poner más juegos para los niños, se van a colocar mobiliario urbano como botes de basura, bancas”. También colocarán pasto sintético a la unidad deportiva de la delegación Tepec, indicó.

Luz Elvira Durán recordó que durante su administración se construyó el centro de salud municipal en conjunto con el Gobierno estatal; en materia de educación, la alcaldesa señaló que llevan un avance de 80% en la construcción y domos en patios de planteles escolares, y al final de la administración todas las escuelas del municipio contarán con domos.

En la actualidad, se construye una escuela primaria en la delegación Tepec y se rehabilita otra en la cabecera municipal.

Resaltó la importancia de la producción de pitaya, ya que en el mes de mayo se realiza el Festival de la Pitaya que incluye música y ballets, en él han recibido hasta 10 mil personas por día, por lo que es alta la derrama económica en el municipio.

Luz Elvira Durán, presidente municipal de Amacueca, se prepara para buscar otro puesto político de la mano de MC. EL INFORMADOR/Archivo

Elvira Durán buscará diputación local en 2024

Luz Elvira Durán Valenzuela, presidente municipal de Amacueca, ha levantado la mano como precandidata de Movimiento Ciudadano para buscar la diputación local en los comicios de 2024.

Aseguró que buscará ofrecer propuestas y representar adecuadamente en el Congreso de Jalisco a los habitantes de la región.

“Espero consolidar una campaña llena de alegría, de propuestas donde lo que yo puedo ofrecer al votante es mi talento que pude desarrollar como alcaldesa y poderlo replicar a incentivar a quienes van a estar representados por mí en el Congreso, y poderlos ayudar de alguna manera porque ya sé cómo se vive el día a día en el municipio”.

Elvira Durán dijo ser una mujer de diálogo que buscará consensos para beneficiar a la región.

“Siempre me he distinguido por ser una mujer de diálogo, de consensos y estoy segura que, si se me da la oportunidad, vamos a construir algo bueno para la región”, reiteró.

PERFIL

Luz Elvira Durán Valenzuela

Es licenciada en Relaciones Internacionales por el CUCEA de la Universidad de Guadalajara, además de tener una maestría en Administración Pública por la Universidad del Valle de México (UVM).

Fue directora de Apoyo a la Juventud de la Mujer de 2010-2012, síndico municipal de 2012 a 2015 y presidente municipal desde 2018, reelegida en el 2021.