Altos costos detonan quejas en Cruz Verde

“La semana antepasada traje a mi hija por un dolor y me salió en 700 pesos. Traía un dolor en el estómago y le pusieron suero, la canalizaron, pero se me hizo alto el precio”, lamenta María del Socorro Guillén, quien acudió a la Cruz Verde Villas de Guadalupe, en Zapopan. Aunque en los Servicios Médicos Municipales aplican descuentos, comenta que su esposo los solicitó, pero la opción que les dieron fue un convenio para terminar de pagar en 15 días.

Después de que el Gobierno federal retirara los convenios con los Ayuntamientos para que los pacientes del Seguro Popular fueran atendidos en la Cruz Verde, las personas denuncian que algunos servicios son elevados (sólo Zapopan tiene algunos acuerdos con la Federación).

Casos como el de Socorro se repiten. Pablo comenta que el año pasado acudió a la unidad de Federalismo Norte: “Amanecí con muchísimas ganas de vomitar. El doctor me respondió que estaba deshidratado y me inyectaron un suero”. Por este servicio le cobraron alrededor de 800 pesos. “Honestamente pensé que pagaría 300 pesos”. También le ofrecieron un descuento si acudía con una trabajadora social, pero no estaba.

Recientemente, Laura acudió a la misma unidad, donde tardaron 45 minutos en atenderla por un malestar en el estómago. “De la pura consulta fueron como 300 pesos…”.

De acuerdo con el tabulador de los Servicios de Salud de Zapopan, la consulta general tiene un costo de 70 pesos, mientras que el servicio de observación, de dos a 12 horas, es de 350 pesos. La canalización asciende a los 300 pesos y, en el caso de pediatría, son 350.

El titular del OPD, Salvador García, descarta que lo vean como un negocio y acentúa el recurso humano y el espacio físico que ofrecen, así como los descuentos.

La semana pasada, la señora Martha Jiménez se vio en apuros para cubrir los servicios de atención de uno de sus hijos, quien sufrió una caída. Aunque le hicieron descuento, le aplicaron un cobro de 100 pesos. “No traía nada de dinero, fue una urgencia, pero una señora me ayudó”. La señora Socorro fue quien le “prestó” dinero.

En cada municipio, en las unidades de la Cruz Verde hay diferentes precios en los servicios. Y si se comparan con hospitales privados, en un sanatorio ubicado en la colonia Morelos de Guadalajara respondieron que la consulta y la aplicación de un suero pueden costar 600 pesos. Más barato que en la Cruz Verde.

Cruz Verde de Zapopan, con los servicios más caros

Debido a que cada municipio tiene libertad de definir las cuotas de recuperación que se cobran en las unidades de la Cruz Verde, éstas son muy dispares en los centros de los Servicios Médicos Municipales de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). En la mayoría de los servicios, Zapopan tiene los precios más altos.

Tras una revisión a los precios de las unidades médicas, establecidos en su mayoría en las Leyes de Ingresos, algunos servicios prestados por este último municipio casi triplican los costos que están establecidos en Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque.

Por ejemplo, la consulta general más baja es de 40 pesos en el municipio tapatío, mientras que en Zapopan es de 70 pesos. La cirugía de cadera tiene un costo de cinco mil pesos en los centros de este último, pero en Tonalá es de dos mil 130 pesos.

La circuncisión cuesta mil 700 pesos en Zapopan, mientras en Guadalajara tiene un precio de 506 pesos.

“Te puedo decir con toda certeza que, de la zona metropolitana, somos los que tenemos los costos más bajos”, destaca Miguel Ángel Andrade Ramos, director de los Servicios Médicos de Guadalajara.

Precisa que de las cirugías de especialidades generales, traumatología y ortopedia, que son de las que más realizan, el mayor costo es de mil 664 pesos. “Estos costos son variables. Comparado con otros municipios metropolitanos, cuestan entre cuatro mil y ocho mil pesos”.

Considera que las quejas por los precios en el municipio tapatío serían casos aislados, “es una cuota de recuperación que entra directamente a la Tesorería, que retribuye a los servicios médicos”.

Cuestionado sobre los costos de Zapopan, explica que es un caso particular porque se trata de un OPD. Por su parte, el titular de este último, Salvador García, responde que los señalamientos suelen ser una interpretación de algunas personas: “Realmente, esto no es un negocio”. Recuerda que aplican descuentos y convenios.

Asegura que aproximadamente 50% de los pacientes “paga la mitad o nada. La cuota es para tener los insumos y así atender a los demás. Tenemos un déficit muy importante económico, pero no es el objetivo”.

La semana pasada, la señora Martha Jiménez se vio en apuros para cubrir los servicios de atención de uno de sus hijos, quien sufrió una caída. A pesar de que le hicieron descuento, le aplicaron un cobro de 100 pesos. “No traía nada de dinero. Le dije a la señorita: ‘Deje ir a que me pague mi patrona’. Y una señora me dijo: ‘Yo le ayudo’”.

Más tarde, el área de comunicación del OPD aseguró que a la señora se le dio la opción de no pagar, pero al recibir dinero prestado se decidió aplicar el cobro.

“Sí hace falta el Seguro Popular”

Hace cuatro años, la tía de Liliana Covarrubias se fracturó la cadera y tuvo que ser intervenida en la Cruz Verde “Delgadillo Araujo” de Guadalajara. La cirugía y atención fueron gratuitas debido a que los Servicios Médicos Municipales tenían convenio con el Seguro Popular, un programa federal.

En noviembre pasado se fracturó de nuevo, por lo que la semana pasada tuvo otra cirugía, aunque en esta ocasión con un costo de alrededor de ocho mil pesos. Sin embargo, reconoce que el precio es más bajo que en otro hospital que consultaron, donde le dijeron que podría alcanzar los 30 mil pesos.

“Sí tiene Seguro Popular. La vez pasada sí cubrió todo el Seguro Popular, pero en esta ocasión ya no. Aquí mismo nos dijeron que ya no tenía acceso al servicio del Seguro Popular. Está muy mal porque, por ejemplo, mi tía no tiene hijos, nunca trabajó de manera formal… tuvo una tienda de abarrotes toda su vida y nunca tuvo Seguro Social. Hace falta el Seguro Popular”.

Desde 2015, las unidades de la Cruz Verde se quedaron sin convenios para prestar los servicios del Seguro Popular en Jalisco. Debido a esto, los beneficiarios del programa federal deben pagar las cuotas establecidas en los tabuladores de las unidades, en su mayoría, contempladas en las Leyes de Ingresos.

Miguel Ángel Andrade Ramos, director de los Servicios Médicos de Guadalajara, reconoce que hace falta este convenio, pues el municipio se ha dedicado a mejorar las unidades para brindar la atención: tres de los cinco centros médicos que se tienen ya están acreditados.

Remarca que el Seguro Popular es una ventana de oportunidad, pero aún no se define cuál será la política federal. “Todavía hay muchas dudas al respecto, estamos a la espera de las indicaciones y del proyecto nacional de salud”.

El único de los municipios metropolitanos que cuenta con un convenio es Zapopan, aunque no es total, solamente aplica en algunos servicios médicos.

LA VOZ DEL EXPERTO

Necesaria, la inversión estatal

Enrique Rodríguez Magaña (investigador del Departamento de Políticas Públicas del CUCEA)

Una estrategia metropolitana en materia de servicios médicos en los nueve municipios que conforman la metrópoli podría lograrse sólo si se cuenta con una inversión por parte del Gobierno del Estado, que permita contar con una infraestructura homologada, considera el académico de la UdeG.

Otra opción, dice, es que el Instituto Metropolitano de Planeación genere una estrategia para que, a través del Fondo Metropolitano, apoyen a los municipios para que cuenten con instalaciones óptimas y adecuadas. De lo contrario, ve complicado que se pudiera llevar a cabo esta medida. “Es decir: habrá casos como en Zapopan, donde tendrá su propio OPD y su propio Hospitalito con, incluso, espacios para cirugías especializadas, pero en lo que se refiere a la Cruz Verde, todas deberían tener condiciones igualitarias en la atención, en la infraestructura hospitalaria, en el tipo de cama, en los medicamentos… en el perfil del servicio médico”.

El tema de la “metropolización”, subraya, sería benéfico para la población porque permitiría una mayor coordinación entre los cuerpos de atención en los primeros auxilios.

Cada día, agrega, es más alta la cantidad de reportes que no es atendida de manera oportuna.

Zapopan busca renovar convenio

Aunque el Seguro Popular tiene un adeudo con el OPD Servicios de Salud de Zapopan por 284.6 millones de pesos, el organismo retomó convenios a partir de septiembre de 2017. En el primer año sólo se brindó atención obstétrica en el Hospital General; es decir, partos y cesáreas.

Sin embargo, a finales del año pasado se firmó un nuevo convenio para brindar servicios también en las unidades de la Cruz Verde. El director del organismo, Salvador García, reporta que ya comenzaron a trabajar con cirugías, como hernias y problemas de la vesícula. Y se analiza la firma de un nuevo acuerdo. “Considero que el Seguro Popular es una excelente estrategia para apoyar a las personas de escasos recursos, esperemos que el Gobierno federal, con esta nueva modificación, tenga alguna propuesta mejor”.

A pesar de que el Gobierno federal ya informó que el programa dejará de existir, asegura que en el caso de Jalisco podría continuar todo el año. Y esperarán a conocer las nuevas reglas, con la intención de que los contemplen para seguir atendiendo a la población que acude a la Cruz Verde.

Pendiente, unidad de urgencias

El titular del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva, informó que ya estaba listo el dictamen de urgencias médicas para que los municipios tomaran las decisiones sobre cómo operar de forma coordinada, pero el organismo o la eventual gerencia aún no se concreta.

El director de los Servicios Médicos de Guadalajara, Miguel Ángel Andrade Ramos, afirmó que sí se han sostenido reuniones para concretar el proyecto. “La limitante es la cuestión del recurso económico. Estamos trabajando en eso”. Agrega que hay voluntad para que se cristalice en la actual administración.

El organismo de coordinación permitiría también analizar los costos de los servicios que se brindan en las unidades, con el objetivo de que sean similares.

El titular de los Servicios de Salud de Zapopan, Salvador García, explica que el proyecto es crear un organismo que dependería del Estado, aunque no se ha tratado a fondo”. Actualmente, dice, se trabaja con el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU).

GUÍA

Déficit en ambulancias

A mediados del año pasado se documentó que las Cruz Verde presentaban un déficit de ambulancias para atender las urgencias.

Un ejemplo fue el caso de la Cruz Verde de Tlaquepaque, la cual tenía sólo una ambulancia disponible para atender las emergencias reportadas en todo el municipio.

Las unidades médicas de cinco municipios metropolitanos tienen 62 ambulancias para atender a 4.6 millones de habitantes. Hay unidad por cada 75 mil pobladores, cuando la Organización Mundial de la Salud recomienda una por cada 25 mil.

A éstas se suman cinco unidades de los Servicios de Atención Médica de Urgencias (SAMU), a cargo de la Secretaría de Salud; sin embargo, prestan el servicio en todo Jalisco.

El problema es que de las 62 ambulancias de la Cruz Verde, no todas están disponibles en las 16 unidades médicas de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco. En Tlajomulco respondieron que contaban con 15 ambulancias y siete motocicletas; de las primeras, sólo nueve estaban funcionando.

Los Servicios Médicos de Guadalajara contaban con 20 ambulancias para dar respuesta a los 128 reportes diarios, en promedio. En Tonalá apenas tenían cuatro ambulancias para 24 atenciones diarias.

En la misma situación se encontraba Tlaquepaque, en donde se presentaban 30 atenciones, pero en este caso hay una clara muestra de que las unidades no están disponibles a diario, pues deben pasar por los talleres.

