Almaguer despediría a 500 malos elementos de la Policía de Guadalajara

El candidato del PRI a la presidencia municipal de Guadalajara, Eduardo Almaguer, sostuvo que una de sus primeras acciones de encabezar el gobierno tapatío será hacer una limpia de la Policía de Guadalajara. Aseguró que se desprenderán de 300 o 500 malos elementos de la corporación.

“Estaríamos pidiendo el apoyo de la autoridad federal para hacer la sustitución de estos malos elementos y poder tener la mejor policía”.

Durante una rueda de prensa para presentar los primeros balances de su campaña, el aspirante afirmó que buscará que la Comisaría sea encabezada por una mujer.

“Habremos de nombrar a un perfil de comisario que además de que tenga conocimientos y experiencia, tenga la libertad y la valentía de actuar por su ciudad. Todavía no he encontrado ese perfil pero puedo decir que hay una gran posibilidad de que quien encabece a la policía de Guadalajara sea una mujer que tenga estos atributos y que me de la certeza de que estará actuando de una manera firme y directa”.

Indicó además que en su gobierno habría cero tolerancia a la delincuencia y que se enfocarán a defender los derechos de las víctimas.

“Que de los derechos de los delincuente se encargue la Comisión Estatal de Derechos Humanos como lo ha venido haciendo en los últimos meses. Nosotros estaremos atendiendo los derechos humanos de las víctimas”.

