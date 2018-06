Algunos candidatos a la gubernatura mienten en gastos de campaña: Alfaro

Aspirantes a la gubernatura han ocultado gastos de campaña y no reportan todas sus erogaciones, afirmó Enrique Alfaro Ramírez, candidato de Movimiento Ciudadano. Aunque según la información del Sistema de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), la campaña de Alfaro ha tenido un costo similar al gasto de Miguel Castro del PRI y del panista Miguel Ángel Martínez.

El contendiente emecista aseguró que sus rivales no han informado al INE sobre la totalidad de sus gastos. Insistió que su campaña es austera, con un "banquito", sin grandes escenarios, ni la colocación de espectaculares; dijo que la contabilidad de sus gastos es ordenada y cumple con las reglas de fiscalización.



Alfaro Ramírez cuestionó que al corte del segundo mes de campaña Carlos Lomelí, de la coalición Juntos Haremos Historia, haya informado gasto de sólo 733 mil pesos; cantidad que sostuvo no corresponde con la publicidad que ha desplegado.



"Nosotros no decimos mentiras, nosotros sí sabemos que nos pueden ganar la elección si cometemos un error legal, a ellos como no van a ganar pues les vale gorro lo que declaren; declaran lo que se les antoja. Vean la ciudad, cuenten los espectaculares y saquen números. Cuánto tiene reportado en su página Carlos Lomelí el día de hoy, menos de un millón. Nosotros nos tomamos en serio las cosas, eso es lo que cuesta una campaña y nosotros no vamos a dejar el más mínimo margen a que se vaya a cuestionar que estamos falseando información", comentó.



Sostuvo que realiza una campaña a la gubernatura ganadora apegada a los topes legales de gasto e insistió que algunos aspirantes le mienten flagrantemente al INE.



De acuerdo con los informes de gastos presentados al segundo mes de campaña, el priista Miguel Castro reportó 13 .5 millones ejercidos, Miguel Ángel Martínez del PAN y Enrique Alfaro 12.6 millones de pesos respectivamente. El tope de gasto para actividades proselitistas de los aspirantes a la gubernatura es de 28 millones 588 mil 343 pesos. Al finalizar las campañas los candidatos deben presentar un tercer informe de gastos con el reporte del total de recursos usados.





Le despreocupan denuncias



Enrique Alfaro Ramírez, aspirante de MC a la gubernatura, afirmó que no caerá en el juego de su rival, Carlos Lomelí, que ha interpuesto denuncias penales en su contra. Calificó las querellas como absurdas, lamentó que en las campañas se recurra a ese tipo de estrategias.



El emecista rechazó que esté preocupados por un supuesto crecimiento en las preferencias en favor del aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, empujado por la figura de Andrés Manuel López Obrador; dijo que según sus mediciones su ventaja es tres a uno.



"Tengo claro lo que está pasando en Jalisco y no hay aquí ningún efecto (López Obrador) como algunos quieren empeñarse en construir, a partir de las ganas que le pone el candidato de Morena de querer ganar con billetes lo que no puede ganar con votos", aseguró.



Añadió que espera que su cierre de campaña metropolitano, programado para el próximo sábado, sea el evento político más grande en la historia del estado.

LS